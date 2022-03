Día sin IVA marzo 2022: esto debe saber sobre la jornada de descuentos

El viernes 11 de marzo se realizará el primer día sin IVA del año 2022. Un día que el Gobierno nacional ha venido habilitando continuamente en los últimos meses para que los colombianos puedan hacer sus compras exentos del impuesto al valor agregado, más conocido como el IVA.

El Gobierno expidió el 28 de febrero el decreto que dispuso las fechas en las que no se cobrará el 19 % del IVA, que se cobra normalmente en gran parte de los productos que consumimos. El documento oficial informó que la primera jornada será este 11 de marzo, la segunda el 17 de junio y la tercera y última el año será el 2 de diciembre.

Una novedad con respecto a 2021, es que para 2022 el día sin IVA se repartió en fechas lejanas del año. No como en el año anterior, cuando las tres fechas fueron con un poco más de un mes de diferencia.

Según informó el Ministerio de Comercio, el valor UVT este año quedó en $38.004, por lo que los productos no pueden superar algunos topes de la Unidad de Valor Tributario (UVT). Es decir, para todos los productos que se compren de vestuario, la suma total a pagar en el día sin IVA no puede superar los 20 UVT sin importar la cantidad de productos que se adquieran; en la práctica serían $760.080.

Si se quiere adquirir electrodomésticos como: televisores, equipos tecnológicos, neveras, lavadoras, estufas, celulares, computadores, hornos eléctricos, hornos microondas, debe tener en cuenta que el valor a pagar para que esté exento del pago del IVA no puede superar $3.040.280 (80 UVT).

Para los elementos deportivos, la Unidad de Valor Tributario determinada por MinComercio fue de $2.904.640. Así que si se está interesado en comprar balones, guantes, cascos, zapatos especializados y otros elementos para prácticas deportivas, debe tener en cuenta que no puede sobrepasar este valor.

Pero si el interés en esta jornada sin IVA es comprar juguetes para los niños, hay que tener presente que no puede superar los 10 UVT, es decir, que las compras tienen que ser iguales o menores a $380.000 para estar exentas del 19 % de impuesto. Así como si quiere comprar los útiles escolares como cuadernos, carpetas, lápices, borradores o esferos aprovechando este día, las compras no pueden superar los $190.090 (5 UVT).

Los bienes e insumos del sector agropecuario también estarán exentos del 19 % este viernes, por lo que debe tener en cuenta que las compras de estos productos no deben superar los $3.040.280 (80 UVT).

Se pueden encontrar otros productos no detallados en este artículo, que también tengan algún tipo de promoción para este viernes. Pero estas serán promociones adicionales que harán los establecimientos privados que no tienen que ver con la medida del día sin IVA.

La jornada durará 24 horas en las cuales se pueden hacer las compras de los productos tanto en los almacenes de cadena, como de manera virtual. Así mismo, por parte de los comercios se deben aceptar todos los métodos de pago, para hacerles las compras mucho más fáciles a los colombianos.

La pandemia no se ha acabado y aunque en muchas ciudades del país el tapabocas ya no es obligatorio en espacios abiertos, si se va a asistir a establecimientos físicos y cerrados para hacer las compras, es necesario portar el tapabocas y hacer cumplir las demás medidas sanitarias como el distanciamiento y el permanente lavado de manos. Que ahorrar dinero no signifique este viernes arriesgar la salud, que es siempre lo más importante.