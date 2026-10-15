Grupo Energía de Bogotá colocó $400.000 millones luego de no emitir bonos desde 2022

El Grupo Energía Bogotá (GEB) regresó al mercado de capitales colombiano con la colocación de $400.000 millones en papeles comerciales, en lo que constituyó la primera emisión bajo su ‘Programa de Emisión y Colocación PEC de Bonos y Papeles Comerciales’.

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La oferta pública captó un alto interés entre los inversionistas, quienes demandaron 5,35 veces el monto ofertado inicial, una sobredemanda récord no observada anteriormente para un emisor corporativo en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

La operación se realizó mediante subasta holandesa administrada por la BVC e incluyó un monto básico de $250.000 millones, con la opción de sobreadjudicación por $150.000 millones adicionales. Esta opción se ejerció debido a la alta demanda por parte de los inversionistas.

Los títulos, dirigidos al mercado principal con un valor nominal de $1 millón cada uno, contaron con la máxima calificación de corto plazo otorgada por Fitch Ratings. La adjudicación se dividió en dos series a tasa fija: COP $110.000 millones a 180 días a una tasa del 12,90% efectiva anual (E.A.) y COP $290.000 millones a 364 días al 13,19% E.A. Con este resultado, el programa marco autorizado hasta por $2,5 billones conserva un cupo remanente de $2,1 billones.

Los recursos obtenidos se destinarán a propósitos corporativos generales y a fortalecer la flexibilidad financiera de la compañía. Al respecto, el presidente del GEB, Juan Ricardo Ortega, enfatizó que la liquidez obtenida respaldará proyectos de infraestructura estratégica, como el proyecto Colectora, en La Guajira, y el refuerzo de las líneas de transmisión para Bogotá el próximo año, claves para prevenir un apagón energético.

Por su parte, el gerente general de la BVC, Andrés Restrepo Montoya, celebró la reactivación del mecanismo de papeles comerciales, tras varios años sin utilizarse en el mercado local. Restrepo subrayó que estos instrumentos otorgan flexibilidad y agilidad para financiar necesidades de corto plazo, con vencimientos acordes al flujo de caja, al tiempo que confirman la capacidad del mercado de capitales para inyectar recursos al sector empresarial.

Esta colocación de papeles comerciales en el mercado local se produce en un contexto estratégico clave para la compañía, que se alista para listar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, NYSE, a través de un programa de ADR, tras la aprobación previa de sus accionistas.

Sobre este salto internacional, el vicepresidente financiero del GEB, Jorge Andrés Tabares, explicó en una entrevista con otro medio que la empresa lleva cerca de 18 meses de preparación interna y estimó que el proceso de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) podría tomar entre tres y cuatro meses.