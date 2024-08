La tecnología y conectividad que hay que tener, según la nueva canasta básica que definió Planeación Nacional

Como mínimo, los colombianos en general deberían tener acceso a internet fijo y, si no es posible, la conectividad móvil sería indispensable, pero contar con el equipo no es suficiente para que los ciudadanos estén en un punto lejos de la pobreza digital que implica la dificultad de ser beneficiario de lo que hoy no es solo un asunto de gomosos, sino literalmente, una necesidad: la tecnología y la conexión.