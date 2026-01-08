Cuenta regresiva para conocer la inflación oficial del país

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) confirmó cuándo dará a conocer oficialmente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al cierre de 2025, un dato que tiene impacto directo sobre la economía de millones de colombianos al marcar ajustes de precios, contratos y otros rubros que se indexan por inflación

El anuncio está programado para este jueves, 8 de enero de 2026, a partir de las 6:00 p. m., según confirmó la entidad estadística.

El IPC es un indicador que mide cómo varían los precios de una canasta de bienes y servicios que consumen los hogares colombianos. Este dato se utiliza en múltiples procesos económicos, como el cálculo de ajustes salariales, aumentos en pensiones, arriendos, peajes, matrículas de educación y otras tarifas que se actualizan con base en la inflación registrada.

La publicación del IPC a principios de enero representa un punto clave en la agenda económica anual, porque define los límites legales de incrementos en varios contratos y servicios durante 2026.

El valor de la inflación que comunique el Dane será la referencia principal para que propietarios de vivienda puedan ajustar el canon de arriendo una vez transcurridos 12 meses desde el último aumento.

Aunque el dato oficial se conocerá a las 6:00 p. m., la entidad suele publicar previamente cifras parciales y estimaciones de inflación mensual que permiten a analistas y empresas formarse una expectativa sobre el ritmo de los precios.

Estos datos anticipados, sin embargo, no sustituyen el informe final que será divulgado este jueves, el cual incluirá la variación total del IPC al cierre de diciembre de 2025.

La cifra definitiva del IPC también cobra especial relevancia este año porque alimenta otros procesos de política económica. Se usa como un insumo clave en las decisiones de política monetaria del Banco de la República y para las negociaciones de salarios.

El IPC marca los topes legales de aumentos durante el año. Foto: TimeShops - stock.adobe.com

Aunque el salario mínimo de 2026 ya fue fijado por decreto con un aumento del 23,7 %, el IPC sirve de referente para otros ajustes contractuales que no están ligados directamente al salario mínimo.

Expertos consultados por medios económicos recuerdan que la inflación acumulada en 2025 estuvo por encima de la meta técnica del Banco de la República, por lo que el dato que entregue el Dane será determinante para calibrar expectativas de precios y de tasas de interés a lo largo del año. Estas expectativas influyen en decisiones de consumo, inversión y ahorro tanto de hogares como de empresas.

Con la confirmación de la fecha y hora exacta; los mercados, empresas y hogares colombianos tendrán un punto de referencia claro para adaptar sus decisiones económicas al comportamiento de los precios en 2025 y proyectar su impacto en 2026.