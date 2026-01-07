Montería abre vacantes de empleo para distintos perfiles y niveles de experiencia

El empleo en Montería muestra una tendencia favorable en el inicio del año, con una reducción en la tasa de desempleo que posiciona a la ciudad como una de las que lidera la generación de oportunidades laborales en la región. Este comportamiento ha sido impulsado por políticas locales orientadas al fortalecimiento del empleo y por el dinamismo de sectores clave como la manufactura, la administración, el mercadeo y la economía en general.

Aunque este panorama refleja avances importantes en materia de ocupación, persisten retos como la informalidad laboral, lo que refuerza la necesidad de continuar promoviendo vacantes formales y procesos de contratación estructurados.

En este sentido, las oportunidades laborales que se encuentran activas representan una alternativa para quienes buscan vincularse a empleos con condiciones claras, estabilidad y respaldo legal, en diferentes áreas y niveles de experiencia.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Aquí le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

Coordinador nacional comercial de repuestos

Empresa: AKT

Salario: A convenir

En este cargo tendrá la oportunidad de coordinar el equipo de ventas y garantizar el cumplimiento de metas comerciales en el área de repuestos, al mismo tiempo que capitaliza nuevas oportunidades de negocio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo comercial de repuestos para asegurar el cumplimiento de indicadores clave como cartera, ventas, cobertura y distribución.

Capacitar a la fuerza de ventas en nuevos productos, herramientas y catálogos.

Revisar y analizar reportes de ventas diarios para identificar áreas de mejora.

Realizar visitas de acompañamiento a los asesores comerciales para detectar oportunidades de negocio.

Promover planes de gestión ambiental en el área de repuestos.

Elaborar presupuestos de ventas en colaboración con el jefe de repuestos.

Acompañar en la ejecución de ferias y actividades promocionales junto al Coordinador Nacional de BTL.

Proveer retroalimentación sobre tendencias de mercado y precios a los jefes de área.

Controlar los niveles de gasto según el presupuesto.

Apoyar al área de cartera en actividades de cobro y seguimiento.

Emitir conceptos sobre cupos de crédito basados en información comercial.

Implementar promociones y estrategias comerciales.

Definir sinergias comerciales con fuerzas de ventas de otras áreas.

Requerimientos:

Título universitario en áreas relacionadas con administración, ventas o afines.

Experiencia de al menos 5 años en roles de coordinación comercial o ventas.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para analizar reportes financieros y de ventas.

Disponibilidad para viajar regularmente.

Si cumple con requisitos, aplique acá.

Jefe de zona

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Responsabilidades:

Gestionar y hacer seguimiento a la apertura, traslado, reforma y cierre de puntos de venta, garantizando los trámites legales, los recursos físicos, humanos y tecnológicos necesarios.

Realizar y hacer seguimiento de los planes de trabajo del personal, asegurando el cumplimiento de indicadores y considerando horarios, descansos y políticas de la compañía.

Coordinar el control presupuestal de la zona asignada y analizar el nivel de inventario presupuestado en cada tienda para lograr una rotación adecuada teniendo en cuenta los ingresos, traslados y devoluciones.

Garantizar la custodia, revisión y control de los inventarios; gestionando de manera eficiente las mermas de las tiendas a su cargo (rotativos, aleatorios y auditorías) con el fin de mitigar los riesgos de pérdidas de estos.

Analizar y controlar el cumplimiento de los indicadores de venta, margen, rotación, cumplimiento de presupuesto y participación, proponiendo estrategias comerciales que fortalezcan estos indicadores.

Presentar actividades y estrategias comerciales y de producto que impulsen los indicadores de la zona asignada.

Realizar seguimiento a las actividades y novedades con otras áreas de la compañía, asegurando la comunicación efectiva, el cumplimiento de procesos y políticas, y proponiendo planes de mejora.

Representar la marca en actividades y eventos externos que lo requieran, asegurando una participación adecuada.

Garantizar la custodia, revisión y control de los inventarios de todas las líneas de producto, realizando el inventario aleatorio y garantizando el inventario rotativo según la frecuencia correspondiente; reportando las novedades encontradas, con el fin de mitigar los riesgos de pérdidas de estos.

Requerimientos:

Profesional en mercadeo y ventas, Administración de Empresas, de Negocios, Ingeniería Administrativa o afines.

Experiencia mínima de 5 años como líder de zona o jefe de zona.

Conocimientos específicos en mercadeo y ventas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Colombia inicia el año con nuevas oportunidades de empleo formal

Asesor especializado

Empresa: Comercial Corona

Salario: 2.300.000 a 2.500.000

En este cargo será responsable de complementar la gestión del mayorista para asegurar el correcto desarrollo de las categorías de Corona a través de transferencias del portafolio valorizado definido.

Responsabilidades:

Cumplir sus objetivos de ventas asignados.

Lograr la codificación y el desarrollo de subdistribuidores en zona de cobertura del mayorista según asignación de zona.

Asegurar en la subdistribución la implementación del Lay out adecuado, de acuerdo a Perfect Store.

Asegurar el manejo del portafolio correcto definido para cada tipo de negocio (PME/Mezcla ideal de producto).

Garantizar la ejecución fundamental de ventas (Distribución, Exhibición, Precio, Cero agotados, Activación, promoción, etc).

Cumplir las visitas programadas en el CRM según plan de trabajo mensual.

Asegurar la rotación del producto desde la bodega del Mayorista hasta el cliente subdistribuidor.

Requerimientos:

Formación: Tecnólogo, Profesional o Estudiante (Estudiante profesional a partir de V semestre de Administración de Empresas, Mercadeo, economía o Ingeniería Industrial).

Experiencia: Mínimo de 2 años en consumo masivo o ventas especializadas, en ventas de portafolio de producto, servicio al cliente

Competencias: Relación con clientes, habilidades comerciales, Proactividad, Dinamismo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Aprendiz gestión humana

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como aprendiz en gestión humana, tendrá la oportunidad de apoyar en diversas actividades que impactan directamente la satisfacción y bienestar integral de los colaboradores.

Responsabilidades:

Apoyar en la gestión de documentos del área de recursos humanos.

Asistir en la organización de eventos de bienestar para los empleados.

Participar en la implementación de procesos de reclutamiento y selección.

Colaborar en la actualización de bases de datos y sistemas internos.

Contribuir a la mejora de la comunicación interna del equipo.

Requerimientos:

Ser estudiante en etapa productiva

Interés genuino en el área de recursos humanos.

Habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Disponibilidad para realizar prácticas en modalidad presencial.

Actitud proactiva y deseos de aprender y crecer profesionalmente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.