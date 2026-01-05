Colombia inicia el año con nuevas oportunidades de empleo formal

El comienzo del año trae consigo una nueva etapa para el mercado laboral en Colombia, marcada por la apertura de vacantes enfocadas en la vinculación formal de talento. Las empresas están consolidando sus estructuras organizacionales con contratos que garantizan estabilidad, cumplimiento legal y condiciones laborales claras desde el primer día.

Los procesos de contratación activos abarcan diferentes niveles de experiencia y formación, con opciones en sectores que mantienen una alta demanda de personal al inicio del año. Este contexto favorece tanto a quienes ingresan por primera vez al mercado laboral como a quienes desean cambiar de empleo en busca de mejores condiciones.

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, puede ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y postularse a las oportunidades que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. El proceso de aplicación es totalmente gratuito.

Analista de mercadeo – Cali

Empresa: Coéxito

Salario: 3.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona el mercadeo, la coordinación de promociones, el análisis de datos y la relación con proveedores, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Configurar y comunicar promociones en el sistema.

Realizar el cargue y actualización de listas de precios.

Gestionar proveedores de mercadeo y publicidad (creación, propuestas, facturación y control de gasto).

Consolidar el catálogo mensual de promociones.

Generar informes de efectividad de promociones y programas de fidelización.

Requerimientos:

Formación: Tecnólogo/a o Profesional en Mercadeo o áreas afines.

Experiencia: Mínimo 1 año en roles similares.

Deseable: Manejo de Excel y tablas dinámicas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista información logística – Funza

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en información de logística, será responsable de generar y divulgar reportes e indicadores clave de la operación logística, asegurando el cumplimiento del plan maestro de logística.

Responsabilidades:

Generar reportes e indicadores de operación logística.

Divulgar información logística a las diferentes áreas de la empresa.

Monitorear el cumplimiento del Plan Maestro de Logística.

Colaborar con otras áreas para identificar necesidades de información.

Proponer planes de acción para mejorar la operación logística.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas con logística o administración.

Experiencia previa en análisis de datos logísticos.

Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de datos.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicar hallazgos.

Capacidad para gestionar múltiples tareas y prioridades.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador de zona junior – Bogotá D.C.

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en retail tradicional o hard discount y le interesa un rol que desafíe sus habilidades de liderazgo y gestión, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.

Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.

Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.

Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.

Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.

Requerimientos:

Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.

Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional, hard discount o cadenas similares.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de soporte de soluciones TI – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 3.740.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este puesto, tendrá la oportunidad de implementar y desarrollar soluciones informáticas que impulsan el negocio.

Responsabilidades:

Implementar soluciones Informáticas relacionadas con los sistemas existentes o con los nuevos sistemas.

Definir y realizar pruebas para verificar que los Sistemas de Información cumplan las especificaciones y los requisitos funcionales establecidos.

Documentar y gestionar los controles de cambio en los sistemas existentes.

Administrar la seguridad de los sistemas, perfilando los usuarios de acuerdo con sus funciones y responsabilidades.

Solucionar los incidentes que se presenten en la operación de los sistemas de información que estén a su alcance.

Revisar y gestionar diariamente la mesa de ayuda y resolver los casos escalados.

Gestionar y escalar con los proveedores requerimientos incidentes o problemas asociados a los sistemas de información.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas, informática, desarrollo de software o afines.

4 años de experiencia en administración y soporte en ERP Siesa Enterprise, configuración, administración y soporte de aplicaciones y tecnologías de software.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

