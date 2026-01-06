Presupuesto familiar

El nuevo salario mínimo golpea el presupuesto familiar

Transporte, servicios públicos y otros cobros sentirán el impacto del ajuste salarial.

Javier Andrés Pineda Rangel

6 de enero de 2026, 9:54 p. m.
El aumento del salario mínimo eleva costos en servicios clave.
El aumento del salario mínimo eleva costos en servicios clave.

El decreto que fijó el salario mínimo para 2026 no solo redefinió el ingreso básico de millones de trabajadores en Colombia.

Desde comienzos de este año, el ajuste empezó a reflejarse en los costos que asumen los hogares por bienes y servicios esenciales, debido a que buena parte de la economía tiene el salario mínimo como referencia directa o indirecta para fijar precios.

En el país, múltiples sectores dependen de mano de obra remunerada con ingresos cercanos al mínimo. Cuando este se incrementa, las empresas y prestadores de servicios enfrentan mayores costos operativos que, en muchos casos, terminan trasladándose al usuario final.

Uno de los primeros efectos se observa en los servicios intensivos en trabajo, como la vigilancia privada, el aseo y la seguridad residencial.

Estos sectores emplean grandes volúmenes de personal bajo esquemas salariales ligados al mínimo, lo que obliga a reajustar contratos y tarifas para cubrir el aumento en la nómina, los aportes y los recargos legales.

El transporte, tanto urbano como escolar e intermunicipal, también entra en esta dinámica. Conductores, ayudantes y personal de apoyo reciben salarios que se mueven con el mínimo, lo que presiona los costos de operación de buses, rutas privadas y servicios especiales.

En consecuencia, los operadores evalúan ajustes tarifarios o renegociaciones contractuales con entidades y usuarios.

Otro frente sensible para las familias es el de los servicios de cuidado, como guarderías, centros infantiles y atención a adultos mayores.

En estos casos, el componente laboral representa una porción significativa del costo total del servicio. Con el nuevo salario mínimo, muchos establecimientos deben recalcular sus precios para sostener su operación.

La ciudad colombiana que planea seguir impulsando el turismo comunitario; es un destino que atrae a miles de viajeros cada año

Los servicios públicos domiciliarios tampoco son ajenos a este escenario. Aunque sus tarifas no se ajustan automáticamente con el salario mínimo, los costos laborales influyen en la estructura financiera de las empresas prestadoras.

Dólar dólares
El aumento del salario mínimo ya se refleja en costos diarios. Foto: Adobe Stock

A mediano plazo, esto puede traducirse en revisiones tarifarias autorizadas por las autoridades competentes.

El impacto se extiende, además, a sectores como restaurantes, hoteles y comercios, donde el aumento de la nómina incide directamente en el precio final de los menús, los hospedajes y los servicios complementarios.

Trabajo sí hay en Cartagena: vacantes activas en comercio, servicios y turismo

Lo mismo ocurre en actividades de cuidado personal, como peluquerías y centros de estética, donde la mano de obra es clave.

Para los hogares, el reto está en anticipar estos ajustes y reorganizar el presupuesto familiar. Aunque el aumento del salario mínimo mejora el ingreso de una parte de la población, también contribuye a elevar el costo de vida, especialmente en los servicios cotidianos.

