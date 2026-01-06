Trabajo sí hay en Cartagena: vacantes activas en comercio, servicios y turismo

La capital de Bolívar mantiene un movimiento constante en su mercado laboral, impulsado por la actividad comercial, la prestación de servicios y el sector turístico, pilares fundamentales de la economía de la ciudad. Empresas y establecimientos vinculados a estas áreas han abierto nuevas vacantes para fortalecer sus equipos y responder a la demanda que se mantiene activa durante el año.

Las oportunidades disponibles abarcan distintos niveles de experiencia y formación. Este panorama resulta favorable para quienes buscan empleo en la ciudad, especialmente en actividades relacionadas con el turismo, la hotelería, el comercio y los servicios complementarios.

Además, la apertura de vacantes en estos sectores refleja la necesidad de contar con personal capacitado y disponible para atender a residentes y visitantes, lo que convierte a estos procesos de selección en una alternativa concreta para lograr una vinculación laboral en el corto plazo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen. Aquí le presentamos algunas de las ofertas abiertas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden solicitar más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Administrador de tienda

Empresa: SBQ COLOMBIA

Salario: A convenir

Como gestor/a de tienda, se encargará de asegurar que la elegancia y calidad de la marca se reflejen en cada aspecto de la operación.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar las operaciones diarias de la tienda.

Asegurar la implementación de las políticas de la empresa.

Gestionar el inventario y controlar el stock.

Liderar y motivar al equipo de ventas.

Mantener un ambiente de trabajo organizado y elegante.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares.

Conocimiento en gestión administrativa y operativa.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Capacidad para trabajar bajo presión y resolver problemas.

Experiencia previa en tiendas del sector de lujo es valorada.

¡Postúlese aquí!

Almacenista de obra

Empresa: Amarilo

Salario: 2.000.000 a 2.400.000

Como responsable de inventario de obra, estará a cargo de la recepción, verificación y gestión de los materiales, asegurando su disponibilidad cuando se necesiten.

Responsabilidades:

Recibir y verificar el ingreso y salida de materiales en las obras.

Mantener el inventario actualizado y vigencia de las existencias.

Recibir productos según especificaciones y calidad de la orden de compra.

Gestionar órdenes de compra con proveedores.

Realizar inventarios parciales y controlar fechas de vencimiento de materiales.

Asegurar el buen manejo del almacén y cumplimiento de procesos administrativos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en gestión de almacenes o inventarios.

Conocimientos en procesos de compra y manejo de proveedores.

Habilidad para trabajar de manera autónoma y organizada.

¡Postúlese aquí!

Analista de gestión en línea transporte y logística

Empresa: Summar

Salario: 2.200.000

Como especialista en logística, será responsable de garantizar un servicio de calidad tanto a transportadores propios como a terceros.

Responsabilidades:

Recepción y solución de novedades en el servicio de transporte.

Garantizar un servicio de calidad a transportadores propios y terceros.

Recepción de información de pedidos despachados y confirmados.

Confirmación de citas con clientes y cumplimiento de remesas.

Gestión de novedades a través del sistema de información o tracking.

Requerimientos:

Técnico en logística, transporte o carreras afines.

Experiencia mínima de 1 año en roles similares.

Conocimiento en operaciones de transporte y contenedores.

Familiaridad con procesos documentales de transporte en puerto.

Conocimiento de la legislación de transporte y tipología de vehículos.

¡Postúlese aquí!

Gerente de operaciones hoteleras

Empresa: Aviatur

Salario: 6.000.000

Como director de operaciones, será fundamental para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización y garantizar una experiencia excepcional para los huéspedes.

Responsabilidades:

Dirigir y coordinar las actividades de las áreas de recepción, alimentos y bebidas y ama de llaves.

Asegurar el cumplimiento de las normativas de calidad, políticas internas y estándares de la empresa.

Garantizar un servicio al cliente de excelencia enfocado en la satisfacción de los huéspedes.

Velar por el cumplimiento de los objetivos de ingresos y rentabilidad de cada departamento.

Supervisar el cumplimiento de las normativas gubernamentales, especialmente aquellas relacionadas con procedimientos de emergencia, seguridad y otros requisitos legales aplicables a hoteles.

Asistir en la administración y supervisión del funcionamiento diario del hotel.

Maximizar el rendimiento financiero de la operación.

Impulsar el desarrollo y desempeño del talento humano.

Crear y mantener una experiencia única y memorable para los huéspedes.

Apoyar al gerente general en su ausencia, asegurando la continuidad de la operación.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas, contables o comerciales.

4 años de experiencia en labores relacionadas con las responsabilidades mencionadas anteriormente.

Manejo de inglés B2 conversacional.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.