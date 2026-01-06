Trabajo sí hay en Cartagena: vacantes activas en comercio, servicios y turismo

La capital de Bolívar mantiene un movimiento constante en su mercado laboral, impulsado por la actividad comercial, la prestación de servicios y el sector turístico, pilares fundamentales de la economía de la ciudad. Empresas y establecimientos vinculados a estas áreas han abierto nuevas vacantes para fortalecer sus equipos y responder a la demanda que se mantiene activa durante el año.
Las oportunidades disponibles abarcan distintos niveles de experiencia y formación. Este panorama resulta favorable para quienes buscan empleo en la ciudad, especialmente en actividades relacionadas con el turismo, la hotelería, el comercio y los servicios complementarios.
Además, la apertura de vacantes en estos sectores refleja la necesidad de contar con personal capacitado y disponible para atender a residentes y visitantes, lo que convierte a estos procesos de selección en una alternativa concreta para lograr una vinculación laboral en el corto plazo.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen. Aquí le presentamos algunas de las ofertas abiertas.
Administrador de tienda
Empresa: SBQ COLOMBIA
Salario: A convenir
Como gestor/a de tienda, se encargará de asegurar que la elegancia y calidad de la marca se reflejen en cada aspecto de la operación.
Responsabilidades:
- Coordinar y supervisar las operaciones diarias de la tienda.
- Asegurar la implementación de las políticas de la empresa.
- Gestionar el inventario y controlar el stock.
- Liderar y motivar al equipo de ventas.
- Mantener un ambiente de trabajo organizado y elegante.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares.
- Conocimiento en gestión administrativa y operativa.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
- Capacidad para trabajar bajo presión y resolver problemas.
- Experiencia previa en tiendas del sector de lujo es valorada.
Almacenista de obra
Empresa: Amarilo
Salario: 2.000.000 a 2.400.000
Como responsable de inventario de obra, estará a cargo de la recepción, verificación y gestión de los materiales, asegurando su disponibilidad cuando se necesiten.
Responsabilidades:
- Recibir y verificar el ingreso y salida de materiales en las obras.
- Mantener el inventario actualizado y vigencia de las existencias.
- Recibir productos según especificaciones y calidad de la orden de compra.
- Gestionar órdenes de compra con proveedores.
- Realizar inventarios parciales y controlar fechas de vencimiento de materiales.
- Asegurar el buen manejo del almacén y cumplimiento de procesos administrativos.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en gestión de almacenes o inventarios.
- Conocimientos en procesos de compra y manejo de proveedores.
- Habilidad para trabajar de manera autónoma y organizada.
Analista de gestión en línea transporte y logística
Empresa: Summar
Salario: 2.200.000
Como especialista en logística, será responsable de garantizar un servicio de calidad tanto a transportadores propios como a terceros.
Responsabilidades:
- Recepción y solución de novedades en el servicio de transporte.
- Garantizar un servicio de calidad a transportadores propios y terceros.
- Recepción de información de pedidos despachados y confirmados.
- Confirmación de citas con clientes y cumplimiento de remesas.
- Gestión de novedades a través del sistema de información o tracking.
Requerimientos:
- Técnico en logística, transporte o carreras afines.
- Experiencia mínima de 1 año en roles similares.
- Conocimiento en operaciones de transporte y contenedores.
- Familiaridad con procesos documentales de transporte en puerto.
- Conocimiento de la legislación de transporte y tipología de vehículos.
Gerente de operaciones hoteleras
Empresa: Aviatur
Salario: 6.000.000
Como director de operaciones, será fundamental para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización y garantizar una experiencia excepcional para los huéspedes.
Responsabilidades:
- Dirigir y coordinar las actividades de las áreas de recepción, alimentos y bebidas y ama de llaves.
- Asegurar el cumplimiento de las normativas de calidad, políticas internas y estándares de la empresa.
- Garantizar un servicio al cliente de excelencia enfocado en la satisfacción de los huéspedes.
- Velar por el cumplimiento de los objetivos de ingresos y rentabilidad de cada departamento.
- Supervisar el cumplimiento de las normativas gubernamentales, especialmente aquellas relacionadas con procedimientos de emergencia, seguridad y otros requisitos legales aplicables a hoteles.
- Asistir en la administración y supervisión del funcionamiento diario del hotel.
- Maximizar el rendimiento financiero de la operación.
- Impulsar el desarrollo y desempeño del talento humano.
- Crear y mantener una experiencia única y memorable para los huéspedes.
- Apoyar al gerente general en su ausencia, asegurando la continuidad de la operación.
Requerimientos:
- Profesional en carreras administrativas, contables o comerciales.
- 4 años de experiencia en labores relacionadas con las responsabilidades mencionadas anteriormente.
- Manejo de inglés B2 conversacional.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.