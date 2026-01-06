EMPLEO

Trabajo sí hay en Cartagena: vacantes activas en comercio, servicios y turismo

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

6 de enero de 2026, 5:12 p. m.
¡Gran convocatoria laboral abierta!
¡Gran convocatoria laboral abierta! Foto: Getty Images/Collection Mix: Sub

La capital de Bolívar mantiene un movimiento constante en su mercado laboral, impulsado por la actividad comercial, la prestación de servicios y el sector turístico, pilares fundamentales de la economía de la ciudad. Empresas y establecimientos vinculados a estas áreas han abierto nuevas vacantes para fortalecer sus equipos y responder a la demanda que se mantiene activa durante el año.

Las oportunidades disponibles abarcan distintos niveles de experiencia y formación. Este panorama resulta favorable para quienes buscan empleo en la ciudad, especialmente en actividades relacionadas con el turismo, la hotelería, el comercio y los servicios complementarios.

Además, la apertura de vacantes en estos sectores refleja la necesidad de contar con personal capacitado y disponible para atender a residentes y visitantes, lo que convierte a estos procesos de selección en una alternativa concreta para lograr una vinculación laboral en el corto plazo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen. Aquí le presentamos algunas de las ofertas abiertas.

En situaciones clave como entrevistas de trabajo, primeras citas o encuentros con personas importantes, la primera impresión puede definir el rumbo de una relación.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden solicitar más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Administrador de tienda

Empresa: SBQ COLOMBIA

Salario: A convenir

Como gestor/a de tienda, se encargará de asegurar que la elegancia y calidad de la marca se reflejen en cada aspecto de la operación.

Responsabilidades:

  • Coordinar y supervisar las operaciones diarias de la tienda.
  • Asegurar la implementación de las políticas de la empresa.
  • Gestionar el inventario y controlar el stock.
  • Liderar y motivar al equipo de ventas.
  • Mantener un ambiente de trabajo organizado y elegante.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares.
  • Conocimiento en gestión administrativa y operativa.
  • Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y resolver problemas.
  • Experiencia previa en tiendas del sector de lujo es valorada.

¡Postúlese aquí!

Almacenista de obra

Empresa: Amarilo

Salario: 2.000.000 a 2.400.000

Como responsable de inventario de obra, estará a cargo de la recepción, verificación y gestión de los materiales, asegurando su disponibilidad cuando se necesiten.

Responsabilidades:

  • Recibir y verificar el ingreso y salida de materiales en las obras.
  • Mantener el inventario actualizado y vigencia de las existencias.
  • Recibir productos según especificaciones y calidad de la orden de compra.
  • Gestionar órdenes de compra con proveedores.
  • Realizar inventarios parciales y controlar fechas de vencimiento de materiales.
  • Asegurar el buen manejo del almacén y cumplimiento de procesos administrativos.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia previa en gestión de almacenes o inventarios.
  • Conocimientos en procesos de compra y manejo de proveedores.
  • Habilidad para trabajar de manera autónoma y organizada.

¡Postúlese aquí!

Analista de gestión en línea transporte y logística

Empresa: Summar

Salario: 2.200.000

Como especialista en logística, será responsable de garantizar un servicio de calidad tanto a transportadores propios como a terceros.

Responsabilidades:

  • Recepción y solución de novedades en el servicio de transporte.
  • Garantizar un servicio de calidad a transportadores propios y terceros.
  • Recepción de información de pedidos despachados y confirmados.
  • Confirmación de citas con clientes y cumplimiento de remesas.
  • Gestión de novedades a través del sistema de información o tracking.

Requerimientos:

  • Técnico en logística, transporte o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en roles similares.
  • Conocimiento en operaciones de transporte y contenedores.
  • Familiaridad con procesos documentales de transporte en puerto.
  • Conocimiento de la legislación de transporte y tipología de vehículos.

¡Postúlese aquí!

Gerente de operaciones hoteleras

Empresa: Aviatur

Salario: 6.000.000

Como director de operaciones, será fundamental para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización y garantizar una experiencia excepcional para los huéspedes.

Responsabilidades:

  • Dirigir y coordinar las actividades de las áreas de recepción, alimentos y bebidas y ama de llaves.
  • Asegurar el cumplimiento de las normativas de calidad, políticas internas y estándares de la empresa.
  • Garantizar un servicio al cliente de excelencia enfocado en la satisfacción de los huéspedes.
  • Velar por el cumplimiento de los objetivos de ingresos y rentabilidad de cada departamento.
  • Supervisar el cumplimiento de las normativas gubernamentales, especialmente aquellas relacionadas con procedimientos de emergencia, seguridad y otros requisitos legales aplicables a hoteles.
  • Asistir en la administración y supervisión del funcionamiento diario del hotel.
  • Maximizar el rendimiento financiero de la operación.
  • Impulsar el desarrollo y desempeño del talento humano.
  • Crear y mantener una experiencia única y memorable para los huéspedes.
  • Apoyar al gerente general en su ausencia, asegurando la continuidad de la operación.

Requerimientos:

  • Profesional en carreras administrativas, contables o comerciales.
  • 4 años de experiencia en labores relacionadas con las responsabilidades mencionadas anteriormente.
  • Manejo de inglés B2 conversacional.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

