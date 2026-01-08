Este jueves 8 de enero, el Dane publicará el dato de inflación con el que cerró el año 2025. La cifra es muy importante porque permite determinar hasta dónde los precios de productos y servicios pueden aumentar.

De hecho, según Corficolombiana, cerca del 45 % de la canasta del Índice de Precios al Consumidor indexa a la inflación de cierre de 2025. Y se da, tras la decisión del Gobierno de incrementar en cerca de 23% el salario mínimo para 2026, que, de acuerdo con los analistas, impulsará la inflación hacia arriba y la alejará del rango meta de entre 2% y 4%.

Como advierte DAVIbank, “año nuevo, precios nuevos” y este es uno de los temas más importantes cada inicio de año. “Una vez definido el salario mínimo y cerrada la inflación de 2025, se analizará su impacto en el bolsillo de los colombianos. Se revisará el efecto directo en precios tales como arriendos, peajes, cuotas moderadoras y comparendos; así como impactos indirectos de los costos laborales en los servicios. Este fenómeno de traspaso a precios se conoce como indexación y su impacto dependerá tanto de las referencias de inflación de fin de 2025 y del aumento del salario mínimo, como de la capacidad de traspaso de los proveedores, la cual está sujeta al estado de la economía y la capacidad de compra de los hogares”, advierte esta entidad financiera.

¿Cuál será el dato de la inflación al cierre de 2025? Corficolombiana proyecta una variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 0,39 %. Espera que los principales aportes provengan de alimentos, servicios y bienes, en ese orden, parcialmente compensados por la caída de regulados. Con ello, la inflación anual descendería a 5,2 %, acumulando dos meses a la baja, con regulados y servicios contribuyendo a la reducción anual, mientras que alimentos y bienes generarían presiones al alza.

Al cierre del año pasado, la inflación se habría ubicado por encima del 5%. Foto: 123RF

“La inflación anual sin alimentos se ubicaría en 4,97 %, frente al 5,20 % registrado en noviembre. En tanto, la inflación sin alimentos ni regulados se mantendría relativamente estable, pasando de 4,86 % a 4,87 %”, agrega Corficolombiana, que hace parte del Grupo Aval.

De acuerdo con su análisis, la inflación anual cerraría 2025 en 5,2 %, nivel similar al que se registró al final de 2024, lo que confirma la pausa del proceso desinflacionario en 2025. La dinámica de diciembre estaría explicada principalmente por el repunte de los precios de los alimentos perecederos y por incrementos en bienes y servicios, mientras que las reducciones en las tarifas de electricidad y gas contribuirían a atenuar la variación mensual del índice, explica Corficolombiana, y agrega: “La reciente apreciación del peso colombiano contribuiría a moderar las presiones de precios, especialmente en bienes y alimentos procesados”.

Por su parte, Grupo Cibest anticipa que la inflación mensual de diciembre sería de 0,41 %, por lo que la variación anual se desaceleraría en 5 puntos básicos hasta 5,26 %. De materializarse este resultado, la inflación anual permanecería por tercer mes consecutivo en un nivel superior al del cierre de 2024. “Nuestra estimación supera en 6 puntos básicos el promedio de los analistas encuestados por el Banco de la República en la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (0,35 %) e incorpora un avance anual en los rubros de bienes y servicios”, señala el informe de este conglomerado financiero al que pertenece Bancolombia.

El presidente Gustavo Petro decretó el aumento del salario mínimo más alto en la historia reciente. Foto: Presidencia / Adobe Stock

A su juicio, la inflación básica (sin alimentos) se ubicaría en 0,47 % mensual, lo que permitiría que la variación anual se acelere levemente hasta 5,24 %, luego de la leve reducción del mes pasado. Por otro lado, la inflación mensual sin alimentos ni regulados sería de 0,46 %, tal que la variación anual aumentaría hasta 4,98 %.

En este contexto, la inflación anual permanecería alta en un entorno caracterizado por riesgos al alza. El incremento en el salario mínimo, las implicaciones sobre la tasa de cambio y el riesgo país derivadas de la incertidumbre fiscal local y las elevadas expectativas de inflación continúan siendo algunos de los riesgos más visibles en el panorama de corto plazo.

De hecho, una de las mayores preocupaciones está relacionada con el incremento desbordado del salario mínimo en cerca de 23 %. Según Cibest, aunque históricamente los incrementos del salario mínimo se han ubicado por encima del umbral técnico (en promedio 2,9 puntos porcentuales desde el 2020), para 2026 la brecha marcará un máximo de 16,5 puntos porcentuales. Este registro triplica el dato del salario mínimo mensual de 2024, cuando el aumento fue 4,66 puntos porcentuales por encima del referente teórico.

“El aumento no solo representa uno de los más altos en términos nominales, sino que además el ajuste real será el más elevado de las dos décadas más recientes. El incremento decretado supone un avance de 17,4 % por encima de la inflación, lo que supera el máximo registrado en el 2021, cuando el aumento real fue de 4,4 %”, puntualiza Cibest en un informe.