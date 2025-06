Los 4 puntos críticos y más sensibles de la reforma laboral. Los pequeños y medianos empresarios van a pagar el precio

“Este agrado obedece a que, por la vía del trámite parlamentario de un debate álgido, candente, pero leal, le estamos entregando a los colombianos y colombianas, a los de ahora, los del futuro y a los no nacidos, una reforma laboral democrática, progresista en clave de derecho y de trabajo digno y decente”, señaló.

Jornada y recargos nocturnos. El horario diurno será de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.; el nocturno, de 7:00 p.m. a 6:00 a.m. entrando en vigor seis meses después de la sanción presidencial de la reforma y se ratifican las 8 horas diarias y 42 horas semanales como jornada máxima.

El recargo por trabajo nocturno afectará de manera grave a las micro, pequeña y mediana empresa que, además, son las generadoras de más del 75% del empleo en el país, advierte el análisis. “Negocios de barrio, pequeños comercios, restaurantes familiares y otros negocios similares tienen sus ventas importantes después de las 7 de la noche. Esa carga no podrá ser soportada, forzando a su cierre o a la informalidad. No se tuvo en cuenta este sector que ha sido muy golpeado en últimos años con impuestos, regulación excesiva y ahora con cargas adicionales. Por otro lado, el sector hotelero, restaurantes, entretenimiento y cualquiera que opere en la noche verá un impacto importante”, agrega el informe.

Contratos a término fijo. Se prohíbe en la reforma la prórroga más allá de cuatro años en los contratos a término indefinido en línea con la intención del Gobierno de privilegiar los contratos a término indefinido. De acuerdo con el informe, no atiende claramente la reforma la realidad y dinámica empresarial, pues les resta flexibilidad a los empleadores en la administración de su personal.

“Mucho se habló durante la discusión del “trabajo por horas”. La propuesta inicial no era trabajar por horas, ni comprimir la semana a 4 días. Era la intención de quienes promovieron estos artículos no aprobados, darle flexibilidad a la relación laboral. Muchos jóvenes, trabajadores independientes, empleados del sector salud y otros no pueden trabajar tiempo completo ni a término indefinido como lo propone el Gobierno. Les cerraron la puerta de nuevo y se da la espalda a una realidad de nuestros días”, sentencia la firma de abogados en su informe.