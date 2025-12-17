Más allá del café y el petróleo: el fútbol se consolida como exportación colombiana

El fútbol más allá de ser un deporte representa para los colombianos un motivo de orgullo, pasión e identidad y a lo largo de su historia se ha convertido en un fenómeno cultural y social que acapara a todas las clases sociales, fomenta la integración, el cambio social, y lo más importante, mueve una parte de la economía nacional.

En este contexto, el fútbol puede entenderse también como una exportación de servicios profesionales, en la que el producto es el talento del jugador y la prestación se realiza en el extranjero. La salida de jugadores a otros países genera ingresos por transferencias internacionales, derechos de formación y solidaridad Fifa, además de aportar a la imagen del país como exportador de talento competitivo.

Tradicionalmente, cuando se habla de exportaciones, se piensa en bienes tangibles: café, flores o petróleo. No obstante, en las últimas décadas ha crecido la participación de las exportaciones de servicios, un rubro que incluye sectores como el desarrollo de software, las consultorías, los call centers, las industrias creativas (producción audiovisual, animación, música, entre otros) y el turismo

Según cifras del Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), en 2024 Colombia se sitúa en la séptima posición mundial entre los países con más jugadores en ser exportados, con 433 futbolistas que se encuentran en distintas partes del mundo, lo que representa un aumento respecto al año 2020 cuando solo había 351 jugadores migrantes.

Si bien existen jugadores consolidados que llevan años participando en ligas internacionales, Colombia exporta cientos más al mercado internacional. Foto: AFP

Los beneficios económicos no solo se limitan al jugador o al club vendedor, por el contrario, existe una cadena deportiva que empieza desde los orígenes del futbolista y aquellos que contribuyeron en un principio a su formación sin ningún interés monetario.

Los clubes formadores se benefician del mecanismo de solidaridad de la Fifa, diseñado para reconocer y compensar a las instituciones que contribuyeron a la formación de un jugador, incluso si no son las que concretan su venta. En cada transferencia internacional, el 5 % del valor total del traspaso no queda en manos del club vendedor, sino que se distribuye entre los clubes que participaron en la formación del futbolista entre los 12 y los 23 años.

Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, afirmó que el fútbol se sigue posicionando como una potencia cultural y económica: “Naciones como Colombia, donde este deporte es parte esencial de la identidad cultural, también se ven beneficiadas, tanto por el consumo que el deporte genera como a través de la exportación de talento deportivo; cada vez más futbolistas colombianos encuentran oportunidades en ligas internacionales, llevando consigo no solo su talento, sino también una parte del valor económico y simbólico del país”.

Javier Diaz afirma que el futbol representa una parte simbólica del país Foto: Asoexport / Santiago Granobles

Entre los jugadores más destacados se encuentran Lucho Díaz, Jhon Arias y Luis Suárez, no solamente por su destacada participación en las canchas, sino por su valor en el mercado internacional.

Lucho se convirtió en el segundo jugador más caro en la historia de las exportaciones de jugadores colombianos, pues fue vendido al Bayern Múnich en un movimiento de 70 millones de euros, por debajo de James Rodríguez, que fue vendido al Real Madrid en 2014, por 80 millones de euros.

Colombia no solamente exporta el talento que recorren sus calles, también entra en la dinámica comercial de comprar e importar jugadores de todas las regiones del mundo para fortalecer la liga nacional.

Según Transfermarkt en el inicio del torneo de apertura de la liga colombiana, participaron 69 jugadores extranjeros que están distribuidos en 20 clubes. Lo representa aproximadamente el 11,6 % del total.

Hacia la liga de Conmebol, Colombia es el tercer mayor exportador después de Argentina y Uruguay, con 154 jugadores. Se espera que con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 todos los países que participen se vean beneficiados de manera indirecta, y que supere los USD 10.000 millones que generó Qatar 2022.