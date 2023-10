Por estar filosofando, el Gobierno volvió a calentar los ánimos en el mundo económico nacional al estudiar cambios sobre la regla fiscal y las funciones del Banco de la República

Al día siguiente, en medio de una rueda de prensa, tras la reunión de la junta directiva del Banco de la República en la que en una decisión dividida se dejaron inalteradas las tasas de interés, e l mismo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que en el interior del Gobierno no solo se había puesto sobre la mesa el tema de la regla fiscal , sino también el de las funciones del Banco de la República.

“Cualquier modificación de la regla fiscal es un proyecto de ley que tiene que discutir y aprobar el Congreso de la República. Por lo tanto, no hemos ni pensado ni construido ni diseñado un proyecto de ley para radicar en el Congreso. Lo que hay es una discusión filosófica de si los contenidos actuales de la regla fiscal son o no y cuáles serían las expectativas a examinar en el largo plazo y qué hay que hacer allí. Pero no hay ningún proyecto en curso y el Gobierno se ha comprometido a respetar la regla fiscal. Así lo ha hecho y lo va a seguir haciendo”, dijo el ministro Bonilla.