J.C.N.: Eso tiene como 8 o 9 demandas ante el Consejo de Estado, no tiene demandas internacionales que yo sepa, y son demandas con distintos argumentos, incluso violatorios a TLC, muchos argumentos en materia comercial y de su inconveniencia. Eso no ha sido admitido por parte del Consejo de Estado.

J.C.N.: Ese era un mercado estable e histórico para el carbón colombiano. Y el mercado del carbón mundial está muy convulsionado. Es decir, las compañías han tenido que hacer un esfuerzo muy grande, no sé si lo han reemplazado, yo creo que no lo han podido reemplazar del todo, pero tienen que seguir haciendo esfuerzos durante todo este año para poder vender el carbón que Colombia produce. Así paga regalías y demás. Eso es un esfuerzo empresarial que se subestima, pero muy grande para buscar clientes estables de largo plazo y que, en este caso, Israel representaba el 5% de las compras internacionales del carbón colombiano. Eso no es menor y se suma al paquete regulatorio que genera incertidumbre y a todas estas iniciativas fiscales a un sector que necesita una consideración en estos momentos especiales.

J.C.N.: Ese ha sido un enorme error, no de este gobierno sino del anterior. Se perdieron una gran cantidad de empleos, alrededor de 5.000 empleos directos, una gran cantidad de empleos indirectos y hoy no existe ninguna definición por parte del Estado en relación de qué hacer con esos activos que son de todos los colombianos. Una mina no es de una compañía, es de los colombianos. Entonces ahí tenemos la tercera mina de producción del país en un proceso que está terminando de definirse. Ha venido avanzando por parte de la Agencia Nacional de Minería, no tanto así por las autoridades ambientales, pero está en un proceso que ya ha tomado mucho tiempo.