Urgente: estos son los resultados de Ecopetrol del II trimestre de 2024. Así fue la caída en ingresos y utilidades

En medio de los cuestionamientos acerca del no que Ecopetrol le dio al jugoso negocio con la OXY, la petrolera presentó los resultados, en los cuales, los ingresos por ventas en el 2 trimestre de 2024 disminuyeron en -4,9 % versus el segundo trimestre de 2023. Esto equivale a una variación de -1,7 billones de pesos totalizando ingresos por 32,6 billones, según dice el informe presentado por Ricardo Roa, presidente de la principal compañía del país.

Caen utilidades

¿Por qué desistieron del negocio con la OXY?

El presidente de Ecopetrol habló de las verdaderas razones por las cuales tomaron la decisión de no hacer el negocio con la OXY. Roa señaló que el tamaño del negocio era de 3.700 millones de dólares, por lo cual, no era cualquier negocio. Para hacerlo, la empresa tenía que incurrir en un endeudamiento importante y antes de incurrir en una penalidad, si llegaban a un estado más avanzado del negocio y no lograban obtener la aprobación de ese empréstito.