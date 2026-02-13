Mascotas

Antioquia inaugura centro de medicina deportiva para mascotas

Bivett abrió en el Valle de Aburrá un espacio especializado en rehabilitación animal, considerado único en el país.

Redacción Economía
13 de febrero de 2026, 4:00 p. m.
El proyecto responde al crecimiento de la demanda de servicios veterinarios especializados en Antioquia. Foto: Bivett

La red veterinaria Bivett inauguró en Antioquia un centro especializado en medicina deportiva y rehabilitación para mascotas, considerado el único de su tipo en Colombia.

La apertura hace parte de una inversión de $5.000 millones destinada a dos nuevas sedes ubicadas en Bello y en el centro comercial Le Mont, en el Alto de Las Palmas (Envigado).

El nuevo centro integra servicios de fisioterapia, hidroterapia, gimnasio especializado y terapias complementarias como acupuntura, láserterapia y ozonoterapia, en un espacio de 90 metros cuadrados.

Además, la sede cuenta con una clínica de mediana complejidad de 200 metros cuadrados equipada con urgencias 24/7, cirugía, laboratorio, imágenes diagnósticas y hospitalización. La sede de Bello replica el modelo clínico para ampliar la cobertura en el norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con cifras del DANE, el 67 % de los hogares colombianos tiene al menos una mascota, mientras que en Antioquia la proporción alcanza el 83 %, según datos divulgados por Fenalco en 2025.

La expansión responde al crecimiento sostenido de la demanda por servicios veterinarios especializados y de mayor complejidad.

Bivett, que opera en alianza entre SURA y la Universidad CES, atiende actualmente más de 30.000 pacientes al año y proyecta ampliar su cobertura a nivel nacional en los próximos años.

Su plan contempla alcanzar 41 sedes para 2030 y atender hasta 650.000 animales de compañía anualmente, equivalente a cerca del 10 % de la población de perros y gatos en el país.

La estrategia incluye la expansión a la región centro de Colombia en 2026 y una eventual llegada a México como parte de su proceso de crecimiento internacional.

