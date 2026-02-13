Antioquia inaugura centro de medicina deportiva para mascotas

La red veterinaria Bivett inauguró en Antioquia un centro especializado en medicina deportiva y rehabilitación para mascotas, considerado el único de su tipo en Colombia.

La apertura hace parte de una inversión de $5.000 millones destinada a dos nuevas sedes ubicadas en Bello y en el centro comercial Le Mont, en el Alto de Las Palmas (Envigado).

El nuevo centro integra servicios de fisioterapia, hidroterapia, gimnasio especializado y terapias complementarias como acupuntura, láserterapia y ozonoterapia, en un espacio de 90 metros cuadrados.

Además, la sede cuenta con una clínica de mediana complejidad de 200 metros cuadrados equipada con urgencias 24/7, cirugía, laboratorio, imágenes diagnósticas y hospitalización. La sede de Bello replica el modelo clínico para ampliar la cobertura en el norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con cifras del DANE, el 67 % de los hogares colombianos tiene al menos una mascota, mientras que en Antioquia la proporción alcanza el 83 %, según datos divulgados por Fenalco en 2025.

La expansión responde al crecimiento sostenido de la demanda por servicios veterinarios especializados y de mayor complejidad.

Bivett, que opera en alianza entre SURA y la Universidad CES, atiende actualmente más de 30.000 pacientes al año y proyecta ampliar su cobertura a nivel nacional en los próximos años.

Su plan contempla alcanzar 41 sedes para 2030 y atender hasta 650.000 animales de compañía anualmente, equivalente a cerca del 10 % de la población de perros y gatos en el país.

La estrategia incluye la expansión a la región centro de Colombia en 2026 y una eventual llegada a México como parte de su proceso de crecimiento internacional.