Cadena anuncia inversión de más de $20.000 millones en su planta del Valle del Cauca

En un anuncio que reafirma su apuesta por el Valle del Cauca, como eje estratégico para el desarrollo del país, Cadena, compañía aliada estratégica en la transformación digital de más de 3.000 organizaciones en Colombia, anunció una inversión superior a $20.000 millones destinada a ampliar y modernizar su planta en Yumbo, donde opera su Centro de Impresión y Operación de Seguridad.

En esta planta se producen loterías, etiquetas de seguridad para licores, estampillas, sistemas de evaluación, papel notarial, cheques, documentos de identidad, pasaportes y otros documentos de alta seguridad. Todo bajo estándares internacionales como ISO 14298, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27000.

Por otra parte, como parte de su plan de sostenibilidad, la empresa confirmó que inició la instalación de 940 paneles solares, infraestructura que permitirá cubrir cerca del 33% de la energía que demanda la operación.

Juan Manuel del Corral, presidente de Cadena, afirmó que: “esta inversión es una muestra clara de nuestra confianza en el Valle del Cauca. Durante estos 15 años hemos encontrado talento, estabilidad y un ecosistema empresarial que impulsa el desarrollo del país. Seguiremos apostándole a esta región con visión de largo plazo”.

Un nuevo proyecto social

Cadena también anunció la expansión de su modelo de formación para el empleo, un proyecto liderado por el área de Innovación Social que ha sido pionero en Antioquia a través del Centro de Excelencia en Santa Fe de Antioquia. Allí, jóvenes son formados en tecnología y desarrollo de software, con oportunidades reales de vinculación laboral: actualmente, más de 25 jóvenes hacen parte del programa.

La compañía está trabajando con aliados locales, entre ellos ProPacífico a través de Compromiso Valle, para llevar este modelo al Valle del Cauca. El propósito es impulsar el talento regional, generar oportunidades de empleo formal y contribuir al crecimiento económico y social del departamento.

Una apuesta de largo plazo

Desde hace más de 15 años, Cadena ha consolidado su presencia en el Valle del Cauca tras la adquisición de “Litocencoa” y una unidad del Grupo Carvajal. Esta decisión dio origen a una de las plantas más emblemáticas de su historia y a una relación de confianza con un territorio que ha impulsado su desarrollo productivo.