Cali lanza línea de crédito de $11.300 millones para micros y pequeñas empresas

La Alcaldía y Bancóldex buscan impulsar la reactivación económica con préstamos en condiciones preferenciales para capital de trabajo, modernización y transporte.

Redacción Economía
15 de septiembre de 2025, 5:15 p. m.
AHORRO
La línea de crédito "Cali se Transforma" representa una inversión significativa en el desarrollo económico de la ciudad. | Foto: Getty Images

La Alcaldía de Cali, en alianza con Bancóldex, anunció el lanzamiento de la línea de crédito “Cali se Transforma”, una estrategia de apoyo a micro y pequeñas empresas de la ciudad. Con un monto total de $11.300 millones, el programa busca fortalecer el tejido empresarial y contribuir a la reactivación económica local.

La iniciativa permitirá a los beneficiarios acceder a recursos por hasta $35,5 millones, con plazos de pago de hasta 30 meses y un período de gracia de seis meses. Los créditos tendrán tasas preferenciales, cuatro puntos por debajo de la estándar, lo que representa un alivio financiero para quienes enfrentan dificultades en medio del actual contexto económico.

Ecoparque Cristo Rey en Cali estrena nuevo sendero: una joya natural que simboliza el renacer de la ciudad
Esta iniciativa hace parte de la estrategia de recuperar y transformar a Cali a través del fortalecimiento del sector productivo, impulsada por el alcalde Alejandro Eder. | Foto: Alcaldía de Cali

Los recursos podrán ser utilizados tanto para capital de trabajo -como nómina, insumos o materias primas- como para la modernización de activos, entre ellos maquinaria, locales comerciales y vehículos de transporte público con tecnologías más limpias.

“Esta alianza representa una gran oportunidad para las micro y pequeñas empresas de Cali. Es el momento ideal para realizar las inversiones necesarias que les permitan seguir siendo motores de empleo y crecimiento económico en la ciudad. En Bancóldex, somos el aliado natural del empresariado caleño, y por eso invito a todos los empresarios a aprovechar esta nueva alternativa de financiamiento”, afirmó Alejandro Lozano, vicepresidente comercial de Bancóldex.

Contexto: Las empresas interesadas podrán acceder a los créditos a través de entidades financieras aliadas de Bancóldex en la ciudad de Cali. Para consultas adicionales, los interesados pueden ingresar a www.bancoldex.com o comunicarse al 6017420281.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, la medida se enmarca dentro de la estrategia distrital de dinamizar la economía caleña y abrir nuevas oportunidades de crecimientos para los pequeños empresarios.

Si usted está interesado, puede acceder a los créditos a través de entidades financieras aliadas de Bancóldex en la ciudad de Cali. Para consultas adicionales, los interesados pueden ingresar a www.bancoldex.com o comunicarse al 6017420281.

