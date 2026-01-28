Cápsula

Cinco pilares de seguridad digital para proteger los datos de los emprendedores colombianos

El Día Mundial de la Protección de Datos destaca la importancia de gestionar la información de manera responsable para garantizar confianza y reducir riesgos en negocios digitales.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 11:45 p. m.
Ciberseguridad y protección de datos
Ciberseguridad y protección de datos Foto: Boletín de Shape the future with confidence

Cada interacción en línea, desde un clic hasta una compra, genera información que debe protegerse. Este 28 de enero, Día Mundial de la Protección de Datos, se subraya la necesidad de una gestión responsable de la información, que resguarda la integridad del cliente y reduce riesgos operativos y reputacionales para las empresas.

Tiendanube, empresa de comercio electrónico, señala cinco pilares estratégicos que los emprendedores digitales pueden aplicar para fortalecer la seguridad de sus negocios:

  1. Operar en plataformas seguras: Utilizar infraestructura profesional con protocolos de cifrado SSL reduce la exposición a brechas de seguridad y permite enfocarse en la escalabilidad del negocio.
  2. Minimalismo de datos y gobernanza: Limitar la recolección a lo estrictamente necesario y ofrecer paneles de autogestión al cliente cumple con la normativa y profesionaliza la relación marca-usuario.
  3. Protección del acceso diario: La implementación de verificación en dos pasos (2FA) y la gestión granular de accesos protegen inventario e información financiera frente a ataques de ingeniería social.
  4. Medios de pago confiables: Integrar pasarelas certificadas asegura la información financiera, reduce el fraude y mantiene estándares del comercio electrónico.
  5. Transparencia y buenas prácticas: Comunicar políticas claras de privacidad y respaldarse en plataformas que promuevan buenas prácticas refuerza la credibilidad y consolida relaciones a largo plazo.

“Cada venta digital está construida sobre un valor más profundo: la confianza. Para Tiendanube, la protección de datos no es un requisito técnico, es un pacto ético con quienes emprenden en nuestra plataforma. Cuidar la información fortalece relaciones y consolida negocios sostenibles en el tiempo”, afirmó Augusto Otero, Country Manager de Tiendanube Colombia.

La empresa enfatiza que la privacidad es un tema de hoy, y protegerla requiere informarse, elegir herramientas seguras y ejercer el derecho a decidir sobre los datos personales. El crecimiento digital depende de la transparencia, educación y respeto por la información de los usuarios.

