Conozca quién es la primera colombiana en ganar el premio DCD Woman of the Year

En un sector donde solo el 8 % de los roles técnicos son ocupados por mujeres, la ingeniera colombiana Marta Sánchez fue reconocida con el premio Woman of the Year 2025 otorgado por Data Center Dynamics (DCD), una de las distinciones más importantes del mundo en la industria de los centros de datos.

Sánchez, actual vicepresidenta de Secure Power & Data Centers para Sudamérica, se convirtió así en la primera mujer colombiana en recibir este galardón, que resalta su aporte a la transformación digital y energética de la región, así como su trabajo por la inclusión femenina en campos tecnológicos.

Con más de dos décadas de experiencia, ha liderado proyectos en Colombia, Chile, Argentina y Perú, enfocados en la modernización de infraestructuras críticas y la integración de inteligencia artificial en centros de datos.

El reconocimiento adquiere especial relevancia en un contexto donde la brecha de género sigue siendo un desafío. Según el Informe Global sobre la Brecha de Género 2024 del Foro Económico Mundial, solo el 29 % de los profesionales STEM son mujeres, y una proporción mucho menor accede a cargos directivos.

En Colombia, las mujeres ocupan el 48,26 % de los cargos públicos directivos, pero en el sector privado apenas el 25,6 % de los puestos en juntas de empresas emisoras.

Este galardón destaca su liderazgo, trayectoria y aporte a la transformación digital y energética de la región, así como su compromiso con la inclusión femenina. | Foto: Schneider Electric

Sánchez, ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, con formación en Canadá, Australia y Estados Unidos, ha combinado una visión técnica y estratégica para conectar innovación, negocio y sostenibilidad. Su liderazgo, según reconocen sus pares, ha abierto espacios para que más mujeres incursionen en la ingeniería aplicada a los centros de datos.

“Este premio no es únicamente mío: pertenece a todas las mujeres que día a día trabajan por abrirse paso en un sector que aún tiene mucho por evolucionar en términos de equidad. Lo recibo con gratitud y con la convicción de que debemos seguir impulsando una industria donde la innovación no solo se mida en avances tecnológicos, sino también en la capacidad de crear oportunidades reales para más mujeres en la región”, aseguró Marta Sánchez.