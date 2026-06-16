Contract nombra nueva socia en Colombia en medio de expansión del mercado de oficinas corporativas

Colombia se posiciona como destino de multinacionales, tecnológicas, BPO y startups en América Latina. Esto incrementa la demanda de oficinas modernas, espacios colaborativos y entornos de trabajo para atraer talento y productividad. Market Research Reports estima que el mercado global de diseño de interiores de oficinas alcanzará US$85.062 millones en 2026 por la necesidad de entornos que impulsen productividad, colaboración y bienestar.

En ese contexto, Contract nombró a Juliana Fernández como socia en Colombia para fortalecer su expansión y superar US$100 millones globales. Busca posicionarse como socio estratégico en decisiones sobre trabajo, colaboración y evolución, integrando consultoría, estrategia y ejecución.

Juliana Fernández, socia en Colombia para fortalecer la expansión de Contract. Foto: Suministrada / API

La firma opera en varios países de América y registró crecimiento regional del 24% el último año, con proyección de 10% en Colombia en 2026.

Fernández, fundadora de Ael y Ezpot, lidera una nueva etapa en Colombia. Ha desarrollado entornos de trabajo para empresas y enfocado su carrera en la evolución del diseño corporativo como herramienta de transformación organizacional.

“Cada vez más compañías internacionales están apostando por el país como centro de operaciones para América Latina, y eso está cambiando la manera en que conciben sus espacios de trabajo. Nuestro objetivo es acompañarlas desde una visión estratégica, integrando diseño y experiencia para crear entornos que respondan a los desafíos actuales de las organizaciones”, puntualiza.

“Colombia es uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento para la compañía en la región. Identificamos oportunidades especialmente en los sectores corporativo, educativo y retail, así como en proyectos donde el diseño y la experiencia de las personas impactan directamente los resultados del negocio. Además, observamos una creciente demanda de servicios de transformación organizacional y gestión del cambio, impulsada por la necesidad de las empresas de evolucionar sus modelos de trabajo y fortalecer su competitividad”, añade Víctor Feingold, cofundador de Contract.