La apuesta gastronómica para la temporada del Mundial de Fútbol 2026

La temporada del Mundial de Fútbol ha llevado a distintos establecimientos de comercio, especialmente del sector de alimentos y bebidas, a desarrollar actividades y ofertas temporales con el propósito de atraer público durante la realización de los partidos. Restaurantes, bares y otros negocios han incorporado programaciones especiales alrededor del torneo, una de las competencias deportivas de mayor audiencia en el mundo.

En ese contexto, el restaurante Salvaje anunció la puesta en marcha de ‘Salvaje World’, una programación que incluirá la transmisión de los encuentros, actividades durante los partidos de la Selección Colombia y una oferta temporal de alimentos y bebidas.

La propuesta contempla una carta especial con sándwiches, chicken robata, hamburguesas y cortes de carne, además de una edición de coctelería para la temporada. Según Edwin Tovar, director de Operaciones de SLVJ, la iniciativa busca incorporar el Mundial sin modificar el concepto del establecimiento. “Mantenemos intacta nuestra propuesta gastronómica, el nivel de servicio, la música, la estética y el espectáculo que nos caracteriza, incorporando el Mundial como un elemento adicional que genera emoción, conexión y energía entre nuestros invitados, sin perder la sofisticación y exclusividad de la marca”.

Sobre las nuevas bebidas, agregó: “Es un cóctel vibrante, fresco y elegante, con notas tropicales y cítricas que evocan celebración y energía. Busca capturar la emoción de los grandes encuentros en una copa, mezclando intensidad, frescura y sofisticación”.