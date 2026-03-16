Diseño de Interiores en línea gana espacio como opción de formación profesional

La manera en que las personas habitan, trabajan y experimentan los espacios ha comenzado a transformarse en los últimos años, un cambio que también se refleja en las opciones de formación profesional vinculadas al diseño. En este contexto, el estudio del Diseño de Interiores en modalidad en línea ha despertado el interés de estudiantes que buscan desarrollar una carrera creativa con aplicaciones en distintos sectores productivos.

Instituciones académicas de la región han empezado a adaptar sus programas a estas nuevas dinámicas educativas y laborales. En Ecuador, la Universidad Espíritu Santo (UEES), a través de su modalidad en línea UEES Online, ha incorporado una oferta académica en Diseño de Interiores orientada a responder a la demanda de formación flexible y a las transformaciones del mercado.

Denise Yturralde, docente de Diseño de Interiores de la Universidad Espíritu Santo Foto: Suministrada / API

La disciplina ha evolucionado más allá del componente estético para vincularse con aspectos como la experiencia del usuario, la funcionalidad y la sostenibilidad de los espacios. La transformación de oficinas, comercios, hoteles y viviendas, impulsada en parte por el crecimiento del trabajo híbrido y cambios en los estilos de vida, ha incrementado la necesidad de profesionales capaces de integrar creatividad, análisis técnico y planificación.

“Hoy, las personas no solo buscan espacios funcionales, sino entornos que transmitan identidad, bienestar y experiencias. El Diseño de Interiores responde justamente a esa necesidad de crear lugares que conecten con quienes los habitan”, explicó Denise Yturralde, docente de Diseño de Interiores de la Universidad Espíritu Santo.

El crecimiento de esta área también se refleja en la variedad de oportunidades laborales. Los profesionales pueden desempeñarse en constructoras, estudios de arquitectura e interiorismo, proyectos comerciales y corporativos, retail, hospitality, diseño de eventos o centros culturales, además de desarrollar emprendimientos propios.

“El mercado laboral actual exige capacidad de adaptación. Las carreras que combinan creatividad aplicada, visión empresarial y herramientas tecnológicas permiten a los profesionales responder mejor a escenarios económicos cambiantes”, señaló Christian Rosero, director académico de UEES Online.

En este escenario, el Diseño de Interiores en línea aparece como una alternativa de formación que integra creatividad y herramientas digitales.