Comercio
En medio de amenazas de mayores impuestos, sigue creciendo el consumo de vino en el país
El Grupo Éxito hoy es el mayor vendedor de este licor en Colombia.
En 2025, el Grupo Éxito celebra los 20 años de Expovinos, que esta vez cambia de formato: el evento deja de realizarse en Corferias y se traslada a los almacenes Carulla y Éxito en todo el país. La exposición coincide con los anuncios del Ministerio de Hacienda que busca aumentar la carga impositiva de las bebidas alcohólicas.
Desde la cadena comercial informan que actualmente ellos venden 46 pesos de cada 100 que se venden en vino en el retail del país. Es más, en la categoría de licores ocupan el primer lugar en ventas en Colombia, con una participación del 17,8 % durante el año 2025. El vino ocupa el segundo lugar en las ventas de licores en Grupo Éxito con una participación del 15%, después de la cerveza (41%) y por encima del whisky (13%).
Según sus estadísticas, el consumo de vino en Colombia presenta concentraciones importantes, en su orden, en Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. La capital acapara el 41 % del mercado.
Así mismo, evidencian que los vinos tintos son los más vendidos, con un 54%, seguidos por los blancos 22%, espumantes 16%, rosados y dulces 8%.