Suscribirse

Comercio

En medio de amenazas de mayores impuestos, sigue creciendo el consumo de vino en el país

El Grupo Éxito hoy es el mayor vendedor de este licor en Colombia.

Redacción Economía
4 de septiembre de 2025, 12:18 a. m.
Expovinos 2025
Expovinos cumple 20 años. | Foto: Grupo Éxito

En 2025, el Grupo Éxito celebra los 20 años de Expovinos, que esta vez cambia de formato: el evento deja de realizarse en Corferias y se traslada a los almacenes Carulla y Éxito en todo el país. La exposición coincide con los anuncios del Ministerio de Hacienda que busca aumentar la carga impositiva de las bebidas alcohólicas.

Desde la cadena comercial informan que actualmente ellos venden 46 pesos de cada 100 que se venden en vino en el retail del país. Es más, en la categoría de licores ocupan el primer lugar en ventas en Colombia, con una participación del 17,8 % durante el año 2025. El vino ocupa el segundo lugar en las ventas de licores en Grupo Éxito con una participación del 15%, después de la cerveza (41%) y por encima del whisky (13%).

Expovinos 2025
Expovinos 2025. | Foto: Grupo Éxito

Según sus estadísticas, el consumo de vino en Colombia presenta concentraciones importantes, en su orden, en Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. La capital acapara el 41 % del mercado.

Así mismo, evidencian que los vinos tintos son los más vendidos, con un 54%, seguidos por los blancos 22%, espumantes 16%, rosados y dulces 8%.

Expovinos 2025
Expovinos 2025 | Foto: Grupo Éxito

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerte reacción del presidente Gustavo Petro tras derrota en el Senado: “Mentirosos sucios”

2. Trump sufre tres derrotas judiciales en un solo día: las duras limitaciones que ponen en jaque a su gobierno

3. Traición a Iván Mordisco: se entrega a la justicia segundo cabecilla de la estructura Carlos Patiño

4. Senador petrista, sorprendido consultando ChatGPT en medio de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional

5. América de Cali, sin técnico en propiedad, pero resucitando en Copa BetPlay: golpe al Bucaramanga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ExpovinosGrupo ÉxitoConsumo de vino en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.