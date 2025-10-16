Gobierno publicó para comentarios proyecto de decreto sobre Portabilidad Financiera

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera publicaron para comentarios el proyecto de decreto por medio del cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el esquema de Portabilidad Financiera.

Su finalidad es establecer un marco regulatorio del derecho que tienen los consumidores financieros a solicitar la portabilidad de sus productos financieros, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de la Ley 2294 de 2023.

La portabilidad financiera permitirá a los consumidores trasladar sus productos financieros de una entidad a otra de manera gratuita, segura y sin barreras operativas, junto con información general y transaccional asociada, fortaleciendo su libertad de elección y fomentando la competencia dentro del sistema financiero.

El proyecto de decreto se estructura como un caso de uso del sistema de finanzas abiertas, adoptando un modelo descentralizado basado en los principios de interoperabilidad, consentimiento informado, trazabilidad y neutralidad tecnológica.