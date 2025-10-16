Suscribirse

Cápsula

Gobierno publicó para comentarios proyecto de decreto sobre Portabilidad Financiera

Las personas interesadas pueden compartir sus comentarios a través de la página web de la Unidad de Regulación Financiera.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
16 de octubre de 2025, 2:44 p. m.
Salario Mínimo
Las personas interesadas pueden compartir sus comentarios a través de la página web de la Unidad de Regulación Financiera. | Foto: Stock.adobe.com

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera publicaron para comentarios el proyecto de decreto por medio del cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el esquema de Portabilidad Financiera.

Su finalidad es establecer un marco regulatorio del derecho que tienen los consumidores financieros a solicitar la portabilidad de sus productos financieros, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de la Ley 2294 de 2023.

La portabilidad financiera permitirá a los consumidores trasladar sus productos financieros de una entidad a otra de manera gratuita, segura y sin barreras operativas, junto con información general y transaccional asociada, fortaleciendo su libertad de elección y fomentando la competencia dentro del sistema financiero.

El proyecto de decreto se estructura como un caso de uso del sistema de finanzas abiertas, adoptando un modelo descentralizado basado en los principios de interoperabilidad, consentimiento informado, trazabilidad y neutralidad tecnológica.

Este enfoque permitirá que las entidades financieras interactúen directamente entre sí a través de mecanismos seguros y estandarizados, garantizando transparencia y la protección del consumidor financiero.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pareja de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, dejó contundente mensaje tras incómodo tema: “No se crean con el derecho”

2. Él es ‘Arepito’, el migrante colombiano que se hizo viral por su puesto de comidas callejeras en Canadá, esta es su historia

3. Ultimátum de Trump a Hamás: “No tendremos más opción que matarlos”

4. Desdicha para James Rodríguez tras estar con Colombia: su DT en León filtró qué le pasa

5. El mensaje que publicó Gustavo Petro por el que lo acusaron de “lavarle la cara” a Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

decretos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.