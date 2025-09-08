Iniciativa hace un llamado a que se tengan en cuenta las necesidades que persisten para miles de niñas, jóvenes y mujeres de Colombia

Arranca la cuenta regresiva de cara a las elecciones legislativas 2026, y más que nunca es indispensable que tanto los partidos políticos, movimientos y campañas incluyan en sus propuestas acciones y planes que solucionen los problemas que enfrentan las mujeres en su día a día, y por supuesto, que haya más mujeres inscritas que participen de manera activa en la política y de esta manera ampliar el debate y buscar el progreso del país, porque ¡si las mujeres avanzan, Colombia avanza!

Esta es la premisa con la que la estrategia Más Mujeres Más Democracia: soluciones para ellas, avance para Colombia, promovida por la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, liderada por ONU Mujeres y con el apoyo de la Embajada de Suecia en Colombia hace un llamado a que se tengan en cuenta las necesidades, desigualdades y desafíos que persisten para miles de niñas, jóvenes y mujeres a lo largo del territorio nacional.

Para dimensionar la realidad que enfrentan las mujeres en Colombia, las cifras son contundentes. Según el Instituto de Medicina Legal, cada día 40 mujeres son víctimas de agresión sexual dentro de su propia vivienda, lo que evidencia que ni siquiera sus hogares representan un espacio seguro. En el ámbito laboral, encontrar empleo resulta casi el doble de difícil para una mujer que para un hombre: la tasa de desempleo femenino alcanza el 13,9 %, frente al 8 % en los hombres, de acuerdo con el DANE. Esta situación obliga a muchas mujeres a aceptar trabajos precarios y mal remunerados, afectando no solo su autonomía económica, sino también el desarrollo del país.

A esto se suma una paradoja: más de la mitad de las personas matriculadas en programas de pregrado y posgrado son mujeres, lo que demuestra que, a pesar de los avances en educación, las brechas persisten cuando se trata de oportunidades reales en el mercado laboral y acceso a lugares de toma de decisión.

Si a lo anterior se le suma que en Colombia cerca de 9 millones de hogares tienen a una mujer como cabeza de familia según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2023, y que en promedio las mujeres dedican 4 horas y 38 minutos más que los hombres a actividades de cuidado y trabajo no remunerado, no resulta difícil ver que enfrentan mayores riesgos de estar en situación de pobreza, impidiéndoles acceder a una vida digna. Es por esto que desde Más Mujeres Más Democracia se ratifica el compromiso por impulsar el liderazgo, participación y representación política de las mujeres en la democracia colombiana.