Más de mil vacantes se ofrecerán en la cuarta Feria Virtual de Empleo “Emplea-T”, conozca cómo aplicar

En un contexto donde la búsqueda de empleo formal continúa siendo uno de los principales retos para miles de colombianos, la cuarta edición de la Feria Virtual de Empleo "Emplea-T" se presenta como una alternativa para facilitar el acceso a oportunidades laborales en diversos sectores del país.

El evento, de carácter gratuito y completamente digital, se llevará a cabo del 24 al 28 de noviembre y ofrecerá más de 1.000 vacantes disponibles en áreas administrativas, comerciales, tecnológicas, de servicio al cliente, manufactura y logística, entre otras. La iniciativa busca acercar a las personas que buscan trabajo con empresas que están en la búsqueda activa de talento humano, promoviendo así el empleo formal y la inclusión laboral.

Organizada por Aportes en Línea, con el respaldo de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset) y de 12 compañías expertas en gestión de capital humano, esta feria se ha consolidado como un punto de encuentro entre trabajadores y empleadores. Entre las firmas participantes se destacan Adecco, Temporales Uno A SAS, Humanos SAS, Logyser, Rapiaseo SAS, Rhandom SAS y Protemporales SAS, entre otras, que pondrán a disposición vacantes en distintos niveles de experiencia y formación.

El evento busca promover el empleo formal y reducir la informalidad laboral en distintas regiones del país. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Uno de los principales atractivos de Emplea-T es su formato completamente virtual. A través de una plataforma intuitiva, los participantes podrán acceder desde cualquier lugar del país para conocer las ofertas laborales, interactuar con los reclutadores y postularse directamente a las vacantes de su interés. El proceso de inscripción se realiza mediante un formulario en línea, tras el cual los postulantes recibirán un enlace para ingresar al espacio digital de la feria.

“Estamos comprometidos con promover el trabajo digno, reducir la informalidad laboral y generar bienestar para los trabajadores colombianos. Por eso impulsamos espacios como Emplea-T, que acercan las oportunidades laborales a quienes buscan crecer y construir su futuro”, afirmó Juan Manuel Clavijo, gerente general de Aportes en Línea.

¿Cómo participar?