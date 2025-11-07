Suscribirse

Más de mil vacantes se ofrecerán en la cuarta Feria Virtual de Empleo “Emplea-T”, conozca cómo aplicar

El evento digital busca conectar a empresas y trabajadores en distintas regiones del país del 24 al 28 de noviembre

Redacción Economía
7 de noviembre de 2025, 5:12 p. m.
En un contexto donde la búsqueda de empleo formal continúa siendo uno de los principales retos para miles de colombianos, la cuarta edición de la Feria Virtual de Empleo "Emplea-T" se presenta como una alternativa para facilitar el acceso a oportunidades laborales en diversos sectores del país.

El evento, de carácter gratuito y completamente digital, se llevará a cabo del 24 al 28 de noviembre y ofrecerá más de 1.000 vacantes disponibles en áreas administrativas, comerciales, tecnológicas, de servicio al cliente, manufactura y logística, entre otras. La iniciativa busca acercar a las personas que buscan trabajo con empresas que están en la búsqueda activa de talento humano, promoviendo así el empleo formal y la inclusión laboral.

Organizada por Aportes en Línea, con el respaldo de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset) y de 12 compañías expertas en gestión de capital humano, esta feria se ha consolidado como un punto de encuentro entre trabajadores y empleadores. Entre las firmas participantes se destacan Adecco, Temporales Uno A SAS, Humanos SAS, Logyser, Rapiaseo SAS, Rhandom SAS y Protemporales SAS, entre otras, que pondrán a disposición vacantes en distintos niveles de experiencia y formación.

Uno de los principales atractivos de Emplea-T es su formato completamente virtual. A través de una plataforma intuitiva, los participantes podrán acceder desde cualquier lugar del país para conocer las ofertas laborales, interactuar con los reclutadores y postularse directamente a las vacantes de su interés. El proceso de inscripción se realiza mediante un formulario en línea, tras el cual los postulantes recibirán un enlace para ingresar al espacio digital de la feria.

“Estamos comprometidos con promover el trabajo digno, reducir la informalidad laboral y generar bienestar para los trabajadores colombianos. Por eso impulsamos espacios como Emplea-T, que acercan las oportunidades laborales a quienes buscan crecer y construir su futuro”, afirmó Juan Manuel Clavijo, gerente general de Aportes en Línea.

¿Cómo participar?

Las personas interesadas en participar en esta feria de empleo virtual deben inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/EJxKZ7fni2KzrRTX8 y completar el formulario. El 24 de noviembre recibirán un correo con el enlace de acceso a la feria virtual. Al ingresar, deben hacer clic en “Registrarse” y completar sus datos. Luego, podrán iniciar sesión con su usuario y contraseña. Una vez dentro, podrán explorar los stands virtuales y postularse a las vacantes que más les interesen

