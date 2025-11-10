Mujeres y jóvenes impulsan el acceso al crédito digital en mipymes colombianas

En Colombia las micro, pequeñas y medianas empresas continúan enfrentando dificultades para acceder al crédito formal. Según el Instituto Global McKinsey, el 62% de estas organizaciones no logra financiación en el sistema tradicional, lo que limita su crecimiento y capacidad para sostenerse en momentos de baja liquidez.

Sin embargo, el auge de las plataformas de crédito digital ha abierto nuevas oportunidades. De acuerdo con registros de Kito, fintech colombiana , el 70% de los beneficiarios de financiación digital son mujeres y jóvenes empresarios, quienes han encontrado en estos servicios una alternativa formal frente a los rechazos del sistema bancario.

Servicios tecnológicos, industria y manufactura lideran el crecimiento de las mipymes. | Foto: 123rf

En menos de dos años, esta fintech, ha recibido más de 800 solicitudes de financiamiento por un valor superior a 150.000 millones de pesos, de los cuales 5.500 millones fueron aprobados en 2024, y proyecta desembolsar más de 15.000 millones en 2025, consolidando su impacto en el ecosistema financiero.

Este impacto se observa especialmente entre emprendedores jóvenes y mujeres empresarias, que representan el 70% de los beneficiarios, con un 42% de liderazgo femenino. Entre los sectores que muestran mayor crecimiento son:

Servicios tecnológicos

Industria

Manufactura

Comercio

Servicios generales

Es importante saber que, una de cuatro solicitudes de crédito empresarial en el país es rechazada, principalmente por bajo capital declarado, errores contables o falta de historial crediticio. En el caso de las microempresas, la tasa de rechazo puede superar el 50%, dejando a numerosos negocios sin herramientas para mantener sus operaciones o aprovechar oportunidades de expansión.