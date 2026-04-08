Unicef reunió más de 30 líderes para hablar del legado para la niñez del mundo

UNICEF Colombia llevó a cabo en Pereira una nueva edición de “Historias con Legado”, un conversatorio en vivo que reunió a más de 30 asistentes en un espacio de reflexión sobre el impacto que tienen nuestras decisiones en el presente y futuro de las niñas, niños y adolescentes.

El espacio hizo parte del Club del Legado de UNICEF, una iniciativa que ha recorrido diferentes ciudades del país promoviendo conversaciones sobre solidaridad, responsabilidad social y el impacto que cada persona puede dejar en la sociedad.

El encuentro se realizó en el Club Campestre de Pereira, y fue conducido por el periodista y presentador Iván Lalinde, Embajador de Buena Voluntad de UNICEF en Colombia, quien moderó una conversación cercana sobre propósito de vida, trayectoria y legado. En esta edición participaron como invitados especiales Jimmy Abello, fundador de la Fundación Malabareando las Calles, y el Dr. Juan Diego Villegas-Echeverri, director científico de ALGIA, quienes compartieron sus historias personales y aprendizajes sobre cómo las acciones individuales pueden generar oportunidades reales para las nuevas generaciones.

En palabras de Juan Pablo Sarmiento, Oficial de Recaudación de Fondos de UNICEF: “Este evento nos ayudó a visibilizar aún más las acciones que desarrolla UNICEF a nivel nacional para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes del país, pero también para unir a la comunidad de Pereira y de Risaralda en torno a iniciativas que promueven y dejan un legado en favor de la niñez. Además, este espacio permitió generar un networking muy importante con empresarios de la región y con actores clave en la construcción de políticas y acciones para el bienestar de los niños y las niñas, tanto a nivel regional como nacional”.

Durante el conversatorio, los asistentes no solo reflexionaron sobre el concepto de legado, sino que también conocieron el programa Legado Solidario, una iniciativa que invita a los colombianos a incluir a UNICEF en sus testamentos o seguros de vida, transformando su patrimonio en bienestar y protección para la infancia más vulnerable. Actualmente, el programa Legado Solidario está presente en más de 35 países. En Colombia, más de 55 personas ya han decidido dejar su legado a UNICEF, contribuyendo a financiar programas de salud, nutrición, educación, acceso a agua segura y protección infantil en regiones como La Guajira, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Vichada, Arauca y Urabá antioqueño.