Caerse también es avanzar: emprender sin atajos

Cuando habla de sus fracasos no lo hace con resignación ni con aire de falsa humildad. Lo dice como quien sabe que esas etapas también formaron parte de su proceso. Uno de sus tropiezos más marcados fue intentar crecer demasiado rápido.

Silva no es un teórico. Su enfoque es práctico, casi quirúrgico. Si un proyecto no despega, lo revisa, corrige y decide pronto si vale la pena seguir invirtiendo tiempo o no. Esa capacidad de tomar decisiones sin apego viene, según él, de su experiencia como trader.