En Japón venden ropa y accesorios refrigerantes para enfrentar el calor, ¿cómo funcionan?

Otra empresa japonesa, Chikuma, llegó incluso a incorporar miniventiladores en trajes de oficina, pensados para ser llevados “en lugares donde no está permitida la ropa informal”, explicó a la AFP Yosuke Yamanaka, representante de la empresa.

“Es mejor que no tener nada: es un poco más fresco, me permite salir”, declaró a la AFP. Otros prefieren los ventiladores portátiles, ya muy extendidos en Japón, sin quedar necesariamente del todo satisfechos. “Hace que la situación sea un poco más llevadera, pero no lo soluciona todo” ante el aumento de las temperaturas, suspira Shoma Kawashima, de 21 años.