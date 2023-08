Una fuerte tormenta tropical azota zonas de Japón e interrumpe viajes en una semana feriada

Tragedia en China: las inundaciones causan caos con casi 80 muertos; las imágenes son impactantes

Las lluvias récord que han azotado el norte del ‘gigante asiático’ han cobrado la vida de por lo menos 78 personas, según un balance difundido este viernes (11 de agosto) . Esto mientras los expertos en la materia alertaron que el fenómeno no está cerca de desaparecer ante la cercanía de una nueva tormenta.