“La reforma laboral es un acto de defunción para las pymes y el emprendimiento”: Alberto Vives, gerente Andi seccional Atlántico-Magdalena

Colombia se encuentra en un periodo de incertidumbre frente a las reformas planteadas por el Gobierno nacional las cuales prometen cambiar lo ya establecido.

Entre las reformas que más han causado polémica en el país se encuentra la Reforma Laboral, ya que de acuerdo con el boletín de ‘Ocupación informal’, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 6 de cada 10 trabajadores laboran en condiciones informales, de los cuales el 60,3 por ciento son hombres y 55,3 por ciento son mujeres.

En ese contexto la iniciativa planteada por el Estado busca “empoderar y hacer realidad, la unidad y la fuerza del pueblo trabajador”, afirmó Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo de Colombia durante la presentación de este proyecto de ley.

Frente a ese escenario Alberto Vives, gerente Andi Seccional Atlántico-Magdalena fue tajante al mencionar en el foro ‘Líderes del Caribe’ que “la Reforma Laboral es un acto de defunción para las pymes y el emprendimiento”.

Las razones son las siguientes: no podrán incorporar talento humano a sus filas porque no podrán dar por terminado su contrato de trabajo y no estarán en capacidad de hacer negocios con empresas grandes porque tendrán que igualar las condiciones laborales que ofrecen las compañías consolidadas.

Para el gerente de la Seccional Atlántico-Magdalena este escenario representa un gran riesgo para el tejido empresarial colombiano, pues las pymes y los micronegocios representan el 99,9 por ciento del sector.

Durante su intervención hizo un llamado a aclarar la situación y garantizar condiciones para que el crecimiento económico sea viable “sin reglas de juego permanentes y establecidas a lo largo del tiempo no se puede sacar adelante a la región y el país”

A pesar del contexto de crisis resaltó que el sector empresarial viene haciendo esfuerzos titánicos para sobrellevar la situación y los resultados ya se han visto reflejados en materia de sostenibilidad y crecimiento. Vives explicó que este crecimiento debe ser a lo largo de todo el territorio, pues a ninguna de las grandes ciudades le conviene que las demás no crezcan.

En la misma orilla estaban varios representantes de otros sectores como Francisco Vergara, director de ProColombia en Bolívar, Córdoba y Sucre quien consideran que este escenario hay que verlo cómo una oportunidad para trabajar por el progreso y desarrollo de la región y su población.