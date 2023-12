Tras fracaso de Buró, que de nuevo protagonizó escándalo, la Universidad Externado sale al rescate de los emprendedores afectados

Nelson Gómez, director de promoción y mercadeo de la Universidad Externado, anunció que por directriz de Hernando Parra Nieto, director del claustro, se podrá utilizar una de sus sedes para hacer como se debe tal evento. Se trata de la denominada “ sede recreativa El Alcázar ”, localizada en la Autopista norte No 235- 10 KM 17 . No hay que pagar peaje desde Bogotá y es un lugar muy concurrido.

El joven Pablo Matiz, el afectado, dijo que lo ocurrido con María Alejandra Silva, va más allá de un error. “ Qué tan difícil puede ser ‘agacho cabeza’, salvo a mis expositores, los salvo. Es que era tan fácil como decir ‘oigan, perdón por mis acciones el día número uno, no quiero perjudicar a mis expositores, quiero que vendan, que la gente venga’, pero veo que su reacción el primer día es celebrarlo y una inauguración, y todos somos súper amables y queridos. Y no quiero generar ningún odio, la respeto mucho, nunca tuve ningún enfrentamiento con ella, pero ¿hasta qué punto va el orgullo? Era simplemente salvar a sus expositores” , dijo Matiz en Vicky en Semana .

“Con esto se destapan muchas cosas que ya no son de mi interés, pero si yo puedo dar una voz a todas esas personas, pues me siento en responsabilidad de hacerlo. Porque sí, yo destapé un caso, pero más allá del trasfondo yo no soy el que se lo está diciendo; mucha gente, los testimonios lo dicen. Entonces sí, todos somos humanos, sí todos cometemos errores, sí todos merecemos perdón, pero hasta qué punto va esto, hasta qué punto va el trasfondo. Hasta qué punto no puedo agachar la cabeza y salir a pedir disculpas. Es muy sencillo”, agregó Matiz.