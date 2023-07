A Samuel Tcherassi la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia le negó la pretensión de cancelar la marca EPK

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) negó en segunda instancia la acción de cancelación por no uso interpuesta por el empresario Samuel Tcherassi en contra de la marca EPK, de Bridgewood Capital.

La SIC ha negado la acción de cancelación y confirmado el fallo de primera instancia de la Dirección de Signos Distintivos. En 2017 se congeló la relación comercial que existía entre Bridgewood Capital, titular de la marca EPK a nivel internacional, e Inversiones Plas, con la que Tcherassi tenía la franquicia desde 2006.

Según la Resolución No. 37015 emitida el 30 de junio de 2023, la SIC determinó que Bridgewood Capital demostró el “uso serio, real y efectivo de la marca EPK entre los años 2018 y 2021″.

El empresario colombiano argumentaba que el uso de la marca EPK por parte de Bridgewood Capital infringía un nombre y seña comercial reconocidos como notorios. La SIC ha señalado que las pruebas de uso presentadas por Bridgewood Capital no son ilícitas, ya que corresponden a su derecho exclusivo que existía antes de la declaración de notoriedad del signo EPK como nombre y enseña comercial en el periodo comprendido entre 2011 y 2020.

El empresario Samuel Tcherassi dio a conocer un fallo que emitió a su favor un juez en Bogotá en torno a la titularidad del nombre de la marca EPK, esto en el marco del pleito legal que sostiene con Bridgewood Capital. - Foto: Cortesía: Foto EPK.

Es de recordar que Bridgewood Capital sale en defensa de la marca EPK y anuncia acciones legales para revertir decisión judicial, ambos se encuentra en un pleito legal por el uso de la marca; el cual inició en el 2019 cuando este último dio por terminada la relación comercial con Akmios S.A.

En torno a este conflicto, se han instaurado varios recursos, no solo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sino también ante tribunales judiciales; los cuales, han emitido decisiones que no han llevado a resolver las diferencias entre las partes, provocando dilaciones que apuntan a que no habrá una solución definitiva ni el corto ni mediano plazo.

El empresario Samuel Tcherassi y el fondo de inversiones Bridgewood Capital vienen en una disputa legal por la titularidad de la marca EPK, tras romper relaciones comerciales en el año 2019. - Foto: Archivo SEMANA.

Precisamente, una de esas decisiones se produjo recientemente por parte del Juez civil del Circuito de Bogotá, Carlos Alberto Simóes Piedrahita, que ordenó a Bridgewood Capital que “elimine por completo el uso del dominio www.epkweb.com y bloquee su difusión en todas las redes sociales”, medida que se adopta dentro del Proceso Declarativo de Cancelación de Registros de Nombres de Dominio promovido por Tcherassi contra el fondo de inversión extranjero.

“Esta decisión cautelar es histórica, ya que nunca se había emitido una orden de esta naturaleza en el país”, expresó el empresario colombiano en torno al fallo judicial de primera instancia.

Sin embargo, la respuesta de Bridgewood Capital INC respecto a esta decisión, deja entrever que esta pelea seguirá hasta las últimas consecuencias, debido a que en un comunicado emitido expresó su férrea defensa por el nombre y que emprenderá nuevas acciones legales para defender sus derechos en torno a la marca.

Los almacenes de ropa para niños EPK cambiarán de nombre en Colombia - Foto: Epeka

Inicialmente, manifiesta que “no ha sido notificada por ninguna autoridad nacional ni territorial, con relación alguna a un fallo que supone medidas cautelares o demandas”, asegurando que es la legítima titular de EPK en Colombia “tal y como lo sostiene la Resolución no. 6068 del 15 de febrero de 2022, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en donde se especifica que hay derechos que no se pueden alterar, como lo es la propiedad de una marca”, apuntó.