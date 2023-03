Bridgewood Capital sale en defensa de la marca EPK y anuncia acciones legales para revertir decisión judicial

Un nuevo capítulo se empieza a escribir en torno a la titularidad de EPK y que involucra al empresario Samuel Tcherassi y al fondo de inversión Bridgewood Capital INC, donde ambos se encuentra en un pleito legal por el uso de la marca; el cual inició en el 2019 cuando este último dio por terminada la relación comercial con Akmios S.A.

En torno a este conflicto, se han instaurado varios recursos, no solo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sino también ante tribunales judiciales; los cuales, han emitido decisiones que no han llevado a resolver las diferencias entre las partes, provocando dilaciones que apuntan a que no habrá una solución definitiva ni el corto ni mediano plazo.

Precisamente, una de esas decisiones se produjo recientemente por parte del Juez civil del Circuito de Bogotá, Carlos Alberto Simóes Piedrahita, que ordenó a Bridgewood Capital que “elimine por completo el uso del dominio www.epkweb.com y bloquee su difusión en todas las redes sociales”, medida que se adopta dentro del Proceso Declarativo de Cancelación de Registros de Nombres de Dominio promovido por Tcherassi contra el fondo de inversión extranjero.

“Esta decisión cautelar es histórica, ya que nunca se había emitido una orden de esta naturaleza en el país”, expresó el empresario colombiano en torno al fallo judicial de primera instancia.

El empresario Samuel Tcherassi dio a conocer un fallo que emitió a su favor un juez en Bogotá en torno a la titularidad del nombre de la marca EPK, esto en el marco del pleito legal que sostiene con Bridgewood Capital. - Foto: Cortesía: Foto EPK.

Sin embargo, la respuesta de Bridgewood Capital INC respecto a esta decisión, deja entrever que esta pelea seguirá hasta las últimas consecuencias, debido a que en un comunicado emitido expresó su férrea defensa por el nombre y que emprenderá nuevas acciones legales para defender sus derechos en torno a la marca.

Inicialmente, manifiesta que “no ha sido notificada por ninguna autoridad nacional ni territorial, con relación alguna a un fallo que supone medidas cautelares o demandas”, asegurando que es la legítima titular de EPK en Colombia “tal y como lo sostiene la Resolución no. 6068 del 15 de febrero de 2022, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en donde se especifica que hay derechos que no se pueden alterar, como lo es la propiedad de una marca”, apuntó.

El empresario Samuel Tcherassi y el fondo de inversiones Bridgewood Capital vienen en una disputa legal por la titularidad de la marca EPK, tras romper relaciones comerciales en el año 2019. - Foto: Archivo SEMANA.

Sostuvo además que en caso de ser notificados, iniciarán “las acciones legales pertinentes que se requieran, con el fin de defender su marca y proteger el legado que se ha construido en América Latina con la insignia original de EPK”, al tiempo que afirmaron que el dominio web “sigue y seguirá funcionando y atendiendo toda la demanda que recibe de consumidores a nivel internacional”.

“La marca, que ahora se reconoce por el identificador #EPKoriginal, está en negociaciones en Colombia, con el objetivo de abrir prontamente tiendas físicas a nivel nacional y, con esto, poder ofrecer a sus consumidores una experiencia de compra sofisticada, con prendas exclusivas inspiradas en el diseño francés”, señaló.

Finaliza el escrito difundido por el fondo de inversión extranjero que “confía en la justicia y en las autoridades nacionales y sabe que, a través de los procesos transparentes y de cara a los consumidores, se podrán resolver los asuntos legales que rodean las situaciones fácticas conocidas”, añadiendo que “no hay ningún otro interés que el de ofrecer al público colombiano el concepto innovador y altamente reconocido EPK, presente en siete países de América Latina, como lo son Ecuador y Venezuela”.

Así las cosas, lo que muestra la posición de las partes involucradas en este proceso, que ninguna de las dos está interesada en dar un paso al costado, y que se mantendrán firmes en sus posturas, llevándolas hasta las instancias legales que haya lugar y que las decisiones que allí se determinen, no son prenda de garantía para la resolución del conflicto, ya que ambas seguirán manteniéndose en que la marca EPK les pertenece.