Así transformó el papa Francisco el banco del Vaticano tras sus revolucionarias reformas

Por otro lado, el segundo, mejor conocido como el banco del Vaticano, no es un banco como tal, pues no tiene oficinas fuera de la Ciudad del Vaticano y se encarga de brindar servicios financieros a un grupo selecto de clientes como instituciones rligiosas, diócesis, embajadas acreditadas ante la Santa Sede; además, no ofrece préstamos o hipotecas.