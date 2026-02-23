Sistema financiero

Bancos, así les fue en 2025, según informe de la Superfinanciera

No hay que olvidar que estas entidades argumentan que manejan el dinero de los ahorradores. El top 10 de los que obtuvieron mayores ganancias.

Redacción Economía
23 de febrero de 2026, 4:47 p. m.
Dicen algunos economistas que si el sistema financiero está bien, las metas de crecimiento tienen esperanzas. Todo, porque la inversión necesita financiación, y ojalá, con bajas tasas de interés.

En 2025, según el informe consolidado de la Superintendencia Financiera, “el sistema financiero colombiano mostró señales de solidez, recuperación y confianza”.

El reporte indica que los activos totales alcanzaron 3.545 billones de pesos, lo que es equivalente al 191 % del producto interno bruto-PIB del país.

“La capacidad del sistema para seguir respaldando las decisiones de ahorro, crédito e inversión” fue resaltada por la superintendencia en el informe, según el cual, “hubo generación de valor para millones de ahorradores”.

Las entidades financieras, como tal, obtuvieron utilidades por 27,7 billones de pesos, lo que representa un 1,7 % del valor de sus activos.

Lo que más impulso tuvo fue el segmento de los establecimientos de crédito, que registraron 17,7 billones de pesos, lo que obedece principalmente a los portafolios de inversión adelantados y la calidad de la cartera, en el entendido en el cual, los colombianos son buena paga cuando toman obligaciones crediticias.

El ranquin de bancos

Así las cosas, en materia de utilidades, el informe de la entidad de control y vigilancia del sector financiero evidencia varios resultados de los bancos, entre ellos, el escalafón según las utilidades. Este es el top 10.

  1. Bancolombia
  2. Corporación Financiera GNB Sudameris
  3. GNB Sudameris
  4. Banco Davivienda
  5. Banco de Bogotá
  6. Citibank
  7. Banco Agrario
  8. Banco de Occidente
  9. Corficolombiana
  10. BBVA

De acuerdo con lo establecido en el informe de la Superfinanciera, la cartera de crédito mantuvo una trayectoria de crecimiento y alcanzó $763 billones.

Todas las modalidades de crédito tuvieron expansión. “En conjunto, estas cifras muestran la confianza de los colombianos en el mercado y un sistema financiero sólido, prudente y resiliente. Un sistema que hoy acompaña la recuperación económica y que seguirá siendo un aliado fundamental para el bienestar de los ciudadanos y el crecimiento del país”, señala el informe.

Noticias Destacadas