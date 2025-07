Luego de la alocución del presidente Gustavo Petro , en la que durante un largo rato se fue de frente contra el sistema de salud, en particular en contra de algunos de sus protagonistas, en el ambiente quedó la duda de, qué es y qué no es, de como lo dibujó el mandatario.

1.El tamaño de la deuda de las EPS

Desde la perspectiva de Acemi, entre tanto, “esa afirmación carece de sustento técnico y no está soportada en cifras oficiales de la Superintendencia Nacional de Salud ni de la Contraloría General”, afirman.

Con ese precedente, Acemi afirma que la deuda reconocida y liquidada por las EPS, que además, reposa en los libros de la superintendencia de salud, asciende a $13,9 billones de pesos con corte a 2024. “Esta cifra corresponde a la operación de 50 días del sistema de salud”, manifiesta el gremio, que además agrega otro rubro: $9,8 billones correspondientes a provisiones y pasivos contingentes. “Estos pasivos no son deuda reconocida sino que corresponden a eventos que provisionan las EPS pero que aún no se conocen o no se han facturado”.