Con tiquetes aéreos caros, una millonada de colombianos viajará en temporada de fin de año. Atento para que no lo dejen en tierra

Desde este 5 de diciembre, aunque en épocas anteriores la temporada alta de fin de año empezaba a mediados del mes, empieza la movilización masiva de personas, en busca de llegar a tiempo a compartir con sus familias la Navidad y el Año Nuevo.

Los tiquetes aéreos, para estas fechas, suelen elevarse más de lo que sucede en cualquier época del año. En algunos casos, esto ha ido creando una cultura de la planeación de los viajes, pero en otras, inclusive por razones diversas, las personas no logran aprovechar las promociones para adquirir sus boletos de viaje.

En consecuencia, no les queda otra alternativa que comprar caro, como está sucediendo ahora, en la que los cupos que quedan en los aviones están al doble y a veces al triple de lo que cuestan en momentos normales.

Con todo ello, la Aeronáutica Civil presentó la proyección en la movilización de pasajeros por vía aérea que viajarán en temporada alta.

Según la autoridad aeronáutica, entre el 5 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026 se proyecta la movilización de 7,4 millones de pasajeros en los aeropuertos del país.

Alta demanda de pasajeros | Foto: Getty Images

Inclusive, la Aeronáutica catalogó la temporada como una de las más altas y exigentes de los últimos años.

Solo para estos primeros días dentro de la franja estimada como de alta demanda (entre el 5 y el 9 de diciembre) el tránsito aéreo de pasajeros será de 957.736 viajeros. La mayor parte: 613.773, se dirigirán a destinos nacionales, mientras que los restantes 343.963 abordarán vuelos internacionales.

La reactivación del turismo parece evidente, en medio de una economía que está siendo impulsada por el consumo. Así, las ciudades colombianas que mayor afluencia tendrán serán San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Medellín–Rionegro, Cali y Leticia.

Para el exterior, los colombianos y viajeros extranjeros que se encuentran en el país volarán hacia Miami, Panamá, Madrid, Quito, Lima y Santiago de Chile.

Según la Aerocivil, es de resaltar el incremento sostenido en la demanda que han tenido ciudades como Buenos Aires (Argentina) y São Paulo (Brasil).

Que no lo dejen en tierra

Sin duda, se trata de un pico, y alto, en la operatividad del transporte aéreo. Se estima que por día, viajarán al menos 127.000 pasajeros nacionales y más de 73.000 internacionales.

Por ello, para evitar dolores de cabeza, mejor tener en cuenta las siguientes recomendaciones: