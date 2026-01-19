Fin de año impulsó los viajes internacionales hacia Colombia y consolidó a Estados Unidos como el principal mercado emisor

El turismo receptivo en Colombia cerró el último trimestre de 2025 con un balance positivo. De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), entre octubre y diciembre se vendieron 328.406 tiquetes aéreos internacionales hacia el país, lo que representó un crecimiento del 5,4 % frente al mismo periodo de 2024

El comportamiento estuvo liderado por tres mercados clave. Estados Unidos se consolidó como el principal país emisor, con una participación del 35,5 % del total de tiquetes vendidos. Le siguieron México, con el 8,7 %, y Brasil, con el 7,9 %. En conjunto, estos tres países concentraron el 52 % de las ventas internacionales hacia Colombia durante el cierre del año .

En cuanto a los destinos más demandados, Bogotá, Medellín y Cartagena concentraron cerca del 80 % del total de llegadas internacionales. Según ANATO, la capital del país registró 112.000 tiquetes vendidos, seguida por Medellín con 65.344 y Cartagena con 62.236.

“Bogotá con 112.000 tiquetes vendidos, Medellín con 65.344 y Cartagena con 62.236 concentraron cerca del 80 % de los tiquetes vendidos hacia Colombia”, explicó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva del gremio

También se evidenció el crecimiento de destinos emergentes. Cúcuta presentó un aumento del 39,3 %, mientras que San Andrés creció 17,5 %, impulsado principalmente por los mercados de Brasil y Chile.

Además, el 72 % de los tiquetes vendidos correspondieron a viajes programados específicamente para la temporada de fin de año, lo que ratifica su importancia para la dinámica turística del país.