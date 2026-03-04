Resultados financieros

Ecopetrol registró fuerte caída de utilidades en 2025. Ganancias se contrajeron 58% en el cuarto trimestre

El informe fue presentado ante el país por el presidente de la compañía, Ricardo Roa.

Redacción Economía
4 de marzo de 2026, 4:13 p. m.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Semana

La producción de Ecopetrol, en 2025, fue de 745 mil barriles por día, según el informe de la petrolera estatal, presentado ante la Superintendencia Financiera. De nuevo, el presidente de la compañía, Ricardo Roa, insistió en que “se trata de la producción más alta en los últimos 5 años”.

La caída de las utilidades en el año completo fue de 44,8 %, mientras que solo en el cuarto trimestre de 2025 la contracción registrada fue de 58 %, según el informe reportado.

En plata blanca, implica que, después de haber tenido una utilidad de 9,2 billones de pesos en el año inmediatamente anterior, se pasó a disponer de solo 5,1 billones de pesos.

Hay que recordar que se trata de la empresa más importante del país, de la cual el Estado es el mayor accionista. Por lo tanto, parte de los ingresos oficiales provienen también de la petrolera estatal, tanto por la vía de los dividendos como del pago de impuestos.

El informe Los ingresos por ventas disminuyeron en el 2025 y el 4T25 frente al 2024 y el 4T24, principalmente por: i) menor

precio de referencia Brent, ii) menor volumen de ventas de gas nacional asociado a la menor producción, iii) en

crudo por manejo logístico de inventarios desde el año 2024 y iv) la menor tasa de cambio que afecta en mayor

medida el último trimestre del año; lo anterior compensado parcialmente por el fortalecimiento del diferencial de

crudos.

Noticia en desarrollo...

