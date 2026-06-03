Rival de Colombia en el Mundial 2026 tiene serios problemas: está dispuesto a jugar a puerta cerrada

El director técnico de la selección de la República Democrática del Congo se mostró convencido de que se celebrará el partido amistoso de preparación para el Mundial 2026 contra Chile, que fue prohibido por orden del alcalde del municipio español que debía acoger el encuentro el próximo 9 de junio, por temor a la propagación del virus del Ébola.

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“Hay otros estadios, existe la posibilidad de jugar a puerta cerrada, hay varias opciones… Nosotros estamos acostumbrados a adaptarnos y, ocurra lo que ocurra, nos adaptaremos sin problema a todas estas situaciones”, comentó Sébastien Desabre en conferencia de prensa.

“Creo que se trata simplemente de un problema de ubicación, pero no de la cancelación del partido, ya que las dos selecciones se entienden muy bien y tienen ganas de jugar. Ya veremos, pero respetaremos, por supuesto, las decisiones de carácter sanitario, aunque por ahora, para nosotros, no tienen ningún impacto”, añadió el seleccionador francés de la RD Congo, urgido por disputar este encuentro ante Chile y así ajustar más detalles de cara a la Copa del Mundo.

RD Congo celebrando el gol de la victoria contra Benín en la Copa Africana de Naciones. Foto: caf_online

A principios de semana, el alcalde de La Línea de la Concepción, población cercana a Gibraltar, en el sur de España, anunció que prohibía el amistoso entre la RD Congo y Chile por “prudencia” ante los “posibles riesgos sanitarios que podrían existir” debido al brote del virus del Ébola en el país africano.

El entrenador insistió en las medidas sanitarias vigentes alrededor de su equipo, asegurando que la concentración de preparación en Bélgica transcurría sin preocupación al respecto.

RD Congo, dispuesto a jugar a puerta cerrada

“Sinceramente, estamos realizando una concentración completamente normal, como las demás. Todos los jugadores venían de Europa, el personal local respetó los plazos para salir (de la RDC), así que esto no nos afecta en absoluto en nuestra vida cotidiana”, aseguró el seleccionador Desabre.

El partido contra Chile es el segundo amistoso que los congoleños tenían previsto disputar en Europa en el marco de su preparación para la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

El rival chileno le viene bien a RD Congo, pues enfrentará a un similar sudamericano como Colombia y le resulta fundamental probar jugadores y ver sistemas de juego.

Contra Dinamarca, prueba superada

La República Democrática del Congo dio muestras de cero peligro al presentarse en un partido amistoso contra Dinamarca y consiguió un meritorio empate 0-0. Los daneses se vieron suaves, pálidos y sin pólvora. El compromiso se realizó en la ciudad de Lieja, Bélgica, donde el equipo africano avanza en un campamento con sus convocados y figuras en Europa.

¿Buena señal para las autoridades en España? Los congoleños están dispuestos a jugar, incluso a puerta cerrada si se desea, según palabras de su propio DT.

En el Mundial 2026, la RD Congo se medirá en el grupo K a Colombia (en Guadalajara), Portugal y Uzbekistán.

Advertencia de Estados Unidos

La Casa Blanca aseguró que la selección africana debería aislarse en una “burbuja” durante 21 días para evitar cualquier contagio por el virus del Ébola si quiere entrar en Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo.