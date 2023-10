El “Blockchain” está transformando la seguridad y transparencia en empresas y gobiernos de Latinoamericana

La tecnología blockchain ya no solo se está implementando en el mundo cripto. | Foto: Cortesía - CryptoMarket

La información contenida en el blockchain está protegida por la misma red, no hay un factor humano, por lo que se piden autenticaciones, a través de claves y patrones, que lo hace, por el momento, impenetrable, ya que si la persona no cuenta con estos datos, no podrá acceder al contenido.