“El supuesto sobrecosto de 400 % en medicamentos no existió”: Comfenalco Quindío responde a sanción de la SIC

La misma Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) subrayó que la irregularidad que estaban cometiendo, presuntamente Bayer y Comfenalco Quindío, no era menor y por eso procedió a imponerle una millonaria sanción superior a los 1.300 millones de pesos

La multa se argumenta en un sobrecosto que va hasta el 400 % en el precio de algunos medicamentos, señalamiento al que este martes 21 de abril respondió Comfenalco Quindío, uno de los dos mencionados.

Millonaria multa de la SuperIndustria a Bayer y Comfenalco Quindío por presuntos sobreprecios en medicamentos

Fue un error de digitación

“El supuesto sobrecosto del 400 % no existió: lo que hubo fue un error de digitación en el código del medicamento Ferinject”, enfatizó la Caja de Compensación.

En la decisión anunciada por la Superindustria, de sancionar a las dos mencionadas, está explícito que la decisión es de primera instancia; por lo tanto, hay cabida a apelación.

Bayer, por su parte, dijo que solo se pronunciará luego de los descargos ante la SIC, en el contexto del debido proceso. Entre tanto, Comfenalco Quindío sí adelantó parte de lo que será su argumentación. “Los precios cobrados estuvieron dentro del límite legal establecido por la Comisión Nacional de Precios”.

Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Según dijo la Caja de Compensación, ante la SIC aportaron pruebas contundentes y señaló que el proceso continúa activo, bajo revisión de la misma entidad, que será la encargada de emitir el dictamen final.