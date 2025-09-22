Estudio alerta sobre las principales amenazas de las empresas en Colombia

Durante 19 meses, entre enero de 2024 y agosto de 2025, LLYC realizó un estudio de datos que procesó más de 200 millones de publicaciones digitales generadas por 1,6 millones de autores en X.

El análisis revela que la credibilidad y la integridad son las dimensiones reputacionales con mayor vulnerabilidad para las empresas en Colombia, en un entorno marcado por tensiones políticas, sociales y económicas.

En el caso de la credibilidad, la exposición se debe a tensiones globales como la guerra en Ucrania o la relación entre Estados Unidos y China, sumadas a reformas internas de carácter laboral y tributario.

En cuanto a la integridad, las denuncias de corrupción y la creciente exigencia ética de los ciudadanos actúan como detonantes inmediatos que impactan la reputación de las empresas.

El sector salud se ubica entre los más expuestos a riesgos reputacionales, según el estudio. | Foto: Adobe Stock

El estudio también destaca la dimensión de contribución, en la que aumenta la presión social para que las compañías reduzcan su impacto ambiental y fortalezcan sus aportes comunitarios. Al tiempo, empieza a reconocerse el valor de iniciativas vinculadas con innovación, inclusión y sostenibilidad.

Los sectores más expuestos a estos riesgos son los servicios de salud, telecomunicaciones, servicios públicos y financieros. Luego aparecen energía, construcción y manufactura, seguidos por actividades extractivas como hidrocarburos, minería y agricultura.

Las compañías en Colombia enfrentan crecientes presiones para proteger su credibilidad e integridad en un entorno de alta incertidumbre. | Foto: 123 Rf