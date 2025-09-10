Macroeconomía
Más de 10.600 colombianos se han declarado en quiebra en 2025: aumentan los casos de insolvencia
Un informe revela que el número de solicitudes de insolvencia crecieron un 53% frente al año pasado, con Bogotá y Atlántico entre las regiones más afectadas.
En lo corrido de 2025, 10.684 colombianos se han declarado en quiebra, lo que representa un incremento del 53,3% frente al mismo período del año anterior, según un informe que analizó datos del Ministerio de Justicia, notarias y diferentes bases financieras.
Las principales causas identificadas detrás del aumento son el desempleo, la informalidad laboral, el sobreendeudamiento y el fracaso de los emprendimientos. La mayoría de las personas que se acogen a esta figura tienen entre los 38 y 50 años, y los hombres representan el 58% de los casos, frente a las mujeres con un 33%.
A nivel regional, Bogotá encabeza el listado de solicitudes, seguida por Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander y Norte de Santander. Atlántico es el departamento con el mayor aumento en comparación con 2024, con un crecimiento del 170%, seguido por Antioquia (92,5%) y Norte de Santander (74%).
El estudio también advierte que cerca de 4.000 pequeños comerciantes podrían declararse en quiebra antes de finalizar el año, tras la reciente reforma que les permite acceder a los beneficios de la Ley de Insolvencia. De los 1,2 millones de comerciantes en el país, el 6,7% enfrentan serias dificultades de pago.
Si bien un 36% de los casos logra llegar a acuerdos con sus acreedores, un 63% no alcanza conciliaciones, lo que refleja la disminución de la capacidad de los hogares para negociar con el sistema financiero en medio de políticas más estrictas de las entidades.
