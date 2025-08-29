Suscribirse

Desempleo en Colombia en julio fue de 8,8 %, el mínimo desde 2001

Las estadísticas de mercado laboral siguen sorprendiendo. La población ocupada casi llega a 24 millones, de 40,6 millones de ciudadanos en edad de trabajar.

29 de agosto de 2025, 3:28 p. m.
Piedad Urdinola, directora del Dane
El desempleo en Colombia sigue cayendo. La directora del Dane, Piedad Urdinola, al presentar los resultados del mercado laboral, confirmó que la tasa de desocupación en julio de 2025 fue de 8,8 %, frente a 9,9 % hace un año.

Los colombianos encontraron empleo, inclusive, en Quibdó, capital de Chocó, donde tradicionalmente el mercado laboral ha sido deficitario.

De un total de 40,6 millones de personas en condición de trabajar, hay casi 24 millones ocupados, según reportó el Dane. Principalmente en las grandes ciudades, donde se concentra la industria y la producción. Cuando se mira de manera individual, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas la desocupación fue 8,4 %, lo que representó una disminución de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (10,2%).

Desempleo en Colombia en julio de 2025
El desempleo en julio tuvo un cambio en cuanto a los trabajos que están encontrando los colombianos.

Si se pone la lupa a la estadística trimestral, en el total nacional la tasa de desocupación mayo-julio de 2025 fue 8,8 %, lo que representó una disminución de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo el año anterior, cuando el número era 10,2 %.

En el neto, implica que había 9,9 millones de personas sin empleo en julio del año pasado y ahora, se presenta una disminución significativa, pues la estadística indica que bajó a 8,8 millones.

Noticia en desarrollo...

