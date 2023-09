Exportaciones colombianas se potencializan con crecimiento de 10 %

Beneficios del e-commerce

One Easy Stop, una compañía que agrupa proveedores logísticos internacionales, asegura que enviar un paquete de 5kg a Londres le puede costar desde US$ 50 o a Madrid desde US$ 60, con un tiempo de llegada de menos de ocho días. Lo que ha empezado a incentivar a las empresas nacionales a escalar en el continente Europeo. Sin embargo, llegar a otros lugares más lejanos como China también es posible, ya que los precios se han venido reduciendo, por lo que actualmente mandar un paquete a ese país cuesta desde US$ 267.