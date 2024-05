Huelga en MinTrabajo: ¿trabajadores vs. trabajadores?

Esta situación (a pesar de no ser completamente inédita dado que ya habían existido en el pasado reciente otros ministros de trabajo de ascendencia sindical como Luis Eduardo Garzón), sí representó una importantísima novedad en la agenda política laboral que tenía interés la nueva administración en implementar. No en vano desde allí se promovieron modificaciones legislativas tan profundas como la reforma laboral y la reforma pensional.

Ahora bien, la inspiración política y la línea de acción de la nueva plana directiva del Ministerio del Trabajo se manifiesta no solo en las discusiones que se proponen a la opinión pública y los proyectos de reformas legales que se promueven en el Congreso sino, además, en las directrices que se imparten verticalmente al batallón de inspectores laborales que ejercen material y cotidianamente las funciones constitucionales de inspección, vigilancia y control de esa cartera administrativa.

Esta historia de lucha sindical no sería tan relevante sino es porque el mismo Ministerio del Trabajo que promueve el diálogo social y el ejercicio irrestricto del derecho de asociación sindical y de huelga, es quien con su acción u omisión está generando la anormalidad laboral que escaló a una situación límite de presión institucional con graves consecuencias en el servicio público.

En el sector privado, la huelga como derecho de los trabajadores ejerce una presión económica legítima al empleador para forzar acuerdos colectivos y las pérdidas o daños ocasionados con el cese (en condiciones legales) es una carga que debe soportar el empleador que no quiere acordar “por las buenas”.

En el sector público, por el contrario, la presión al empleador para acordar o cumplir acuerdos no es precisamente económica, lo cual es más grave aún. No porque una pérdida para un empresario en el sector privado no sea importante, sino porque se afecta un servicio público del que somos usuarios todos los ciudadanos y puede afectar las ya difíciles condiciones de congestión y retraso de los trámites ministeriales.