Huelgas de sindicatos de tres grandes fabricantes de automóviles ponen en riesgo la economía

Un conflicto social prolongado podría tener consecuencias políticas para Biden, cuya gestión de la economía recibe críticas, en particular debido a la persistente inflación. No obstante, el mandatario respaldó este viernes el reclamo de los trabajadores, al asegurar que las “ganancias récord” de los fabricantes de automóviles deben repartirse de forma “justa”.

Biden dijo que los trabajadores no habían podido beneficiarse de los enormes beneficios empresariales, que superaron los 20.000 millones de dólares para los tres gigantes solo en el primer semestre de 2023.

Salarios injustos

A pesar de que han tenido acercamientos con las empresas, todavía no han llegado a acuerdos. Por esa razón, el presidente del sindicato United Auto Workers (UAW) advirtió el domingo sobre una posible “amplificación” de la huelga iniciada el viernes en los tres principales fabricantes de automóviles de Estados Unidos, si las empresas no presentan mejores propuestas salariales, mientras el conflicto alimenta el debate político.

“Si no recibimos mejores ofertas (...) vamos a amplificar esto aún más”, le dijo el presidente del UAW, Shawn Fain, al programa de entrevistas de la cadena CBS Face the Nation. General Motors, Ford y Stellantis “no tienen excusa” para no resolver los conflictos salariales dados sus enormes beneficios de los últimos años, señaló.